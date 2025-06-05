Летом готовится запуск льготной ипотеки под 2% для участников СВО

В России уже летом 2025 года может стартовать новая льготная ипотечная программа для участников СВО. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива предусматривает ипотеку под 2% годовых для военнослужащих и их семей, а минимальный первоначальный взнос составит 20%.
«В ближайшее время в России появится новая льготная ипотечная программа для участников СВО. Вероятно, эта она заработает уже летом 2025 года», — сообщил «Известиям» Аксаков.
Внедрение новой программы окажет положительное влияние не только на социальную сферу, но и на рынок недвижимости. В последние месяцы строительная отрасль столкнулась с заметным снижением спроса из-за высоких заградительных ставок.
В марте 2025 года эксперты рынка недвижимости уже предлагали разработать отдельную ипотечную программу для участников СВО со ставкой 2% годовых и возможностью покупки жилья в любом регионе России. Ожидается, что программа может занять до 10% ипотечного рынка и сравняться по популярности с ипотекой для IT-специалистов.
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