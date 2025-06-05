Роспотребнадзор массово и без предупреждения сможет проверять торговые сети РФ

Роспотребнадзор может получить право проводить внеплановые проверки торговых сетей и ресторанов без предварительного согласования с прокуратурой. При этом проверка может начаться в течение 24 часов после жалобы потребителей или информации из СМИ. Поправки в закон обсуждают в Госдуме.
«Роспотребнадзору планируют вернуть право выезжать на проверки без предварительного одобрения прокуроров. С 2020 года служба не может оперативно выехать на объект в рамках внепланового контроля, поскольку для этого необходимо получить одобрение прокуроров. Новый порядок в случае его согласования всеми заинтересованными сторонами потребует внесения поправок в ст. 66 закона „О государственном контроле“», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.
В случае одобрения изменений Роспотребнадзор будет обязан уведомлять прокуратуру о начале проверки одновременно с ее проведением, а не заранее. Основанием для внепланового контроля станут обращения граждан, сигналы общественников, информация из государственной системы маркировки товаров «Честный знак», а также публикации в средствах массовой информации.
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