По информации очевидцев, горят несколько домов (архивное фото)
Вблизи автотрассы между Нижневартовском и Мегионом (ХМАО) произошел крупный пожар — возгорание охватило несколько дачных построек. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Нижневартовск Мегион. По трассе горят несколько дач», — сообщили очевидцы в telegram-канале. К месту происшествия прибыли сотрудники специальных служб.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу главного управления МЧС России по ХМАО за комментарием. На момент публикации ответ ожидается.
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