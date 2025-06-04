04 июня 2025

В ХМАО на трассе между Нижневартовском и Мегионом разгорелся крупный пожар. Видео

На трассе между Нижневартовском и Мегионом горят дачи
© Служба новостей «URA.RU»
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По информации очевидцев, горят несколько домов (архивное фото)
По информации очевидцев, горят несколько домов (архивное фото) Фото:

Вблизи автотрассы между Нижневартовском и Мегионом (ХМАО) произошел крупный пожар — возгорание охватило несколько дачных построек. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Нижневартовск Мегион. По трассе горят несколько дач», — сообщили очевидцы в telegram-канале. К месту происшествия прибыли сотрудники специальных служб.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу главного управления МЧС России по ХМАО за комментарием. На момент публикации ответ ожидается.

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Вблизи автотрассы между Нижневартовском и Мегионом (ХМАО) произошел крупный пожар — возгорание охватило несколько дачных построек. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Нижневартовск Мегион. По трассе горят несколько дач», — сообщили очевидцы в telegram-канале. К месту происшествия прибыли сотрудники специальных служб. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу главного управления МЧС России по ХМАО за комментарием. На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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