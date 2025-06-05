Трамп заподозрил Байдена в использовании автоподписи, чтобы скрыть неприятные подробности

Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору провести расследование использования автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в официальных документах. Об этом говорится в документе опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий провести расследование в отношении того, кто управлял Соединенными Штатами во время пребывания президента Байдена у власти», — говорится на сайте Белого дома. По указу Трампа, что юридический советник должен совместно с генеральным прокурором и руководителями других профильных ведомств проверить, имели ли место случаи сговора с целью «введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента».
Расследование должно установить, когда именно применялась автоподпись Байдена для подписания указов о помиловании, исполнительных указов, меморандумов и других решений. «Президент Трамп считает, что американцы заслуживают ответов на вопрос, подписал ли президент Байден эти документы, а если нет, то кто их подписал и при каких обстоятельствах», — отметила пресс-служба Белого дома.
Также предстоит выяснить, кто дал указание использовать автоподпись и были ли предприняты попытки скрыть информацию о психическом и физическом здоровье экс-президента от общественности. Кроме того, поручено проанализировать возможные договоренности между бывшими помощниками Байдена относительно публикации ложных заявлений о его состоянии и профессиональных возможностях.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выявил несколько лиц, применявших автоподпись для оформления документов от имени американского экс-президента в период его пребывания на посту. Такими сведениями поделился председатель комитета Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News.
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