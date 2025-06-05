Трамп заподозрил Байдена в использовании автоподписи, чтобы скрыть неприятные подробности

Трамп поручил расследовать использование автоподписи Байдена в документах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подставил под сомнения легитимность действий Байдена из-за автоподписи
Трамп подставил под сомнения легитимность действий Байдена из-за автоподписи Фото:

Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору провести расследование использования автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в официальных документах. Об этом говорится в документе опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий провести расследование в отношении того, кто управлял Соединенными Штатами во время пребывания президента Байдена у власти», — говорится на сайте Белого дома. По указу Трампа, что юридический советник должен совместно с генеральным прокурором и руководителями других профильных ведомств проверить, имели ли место случаи сговора с целью «введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента».

Расследование должно установить, когда именно применялась автоподпись Байдена для подписания указов о помиловании, исполнительных указов, меморандумов и других решений. «Президент Трамп считает, что американцы заслуживают ответов на вопрос, подписал ли президент Байден эти документы, а если нет, то кто их подписал и при каких обстоятельствах», — отметила пресс-служба Белого дома.

Также предстоит выяснить, кто дал указание использовать автоподпись и были ли предприняты попытки скрыть информацию о психическом и физическом здоровье экс-президента от общественности. Кроме того, поручено проанализировать возможные договоренности между бывшими помощниками Байдена относительно публикации ложных заявлений о его состоянии и профессиональных возможностях.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выявил несколько лиц, применявших автоподпись для оформления документов от имени американского экс-президента в период его пребывания на посту. Такими сведениями поделился председатель комитета Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору провести расследование использования автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в официальных документах. Об этом говорится в документе опубликованном пресс-службой Белого дома. «Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий провести расследование в отношении того, кто управлял Соединенными Штатами во время пребывания президента Байдена у власти», — говорится на сайте Белого дома. По указу Трампа, что юридический советник должен совместно с генеральным прокурором и руководителями других профильных ведомств проверить, имели ли место случаи сговора с целью «введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента». Расследование должно установить, когда именно применялась автоподпись Байдена для подписания указов о помиловании, исполнительных указов, меморандумов и других решений. «Президент Трамп считает, что американцы заслуживают ответов на вопрос, подписал ли президент Байден эти документы, а если нет, то кто их подписал и при каких обстоятельствах», — отметила пресс-служба Белого дома. Также предстоит выяснить, кто дал указание использовать автоподпись и были ли предприняты попытки скрыть информацию о психическом и физическом здоровье экс-президента от общественности. Кроме того, поручено проанализировать возможные договоренности между бывшими помощниками Байдена относительно публикации ложных заявлений о его состоянии и профессиональных возможностях. Ранее комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выявил несколько лиц, применявших автоподпись для оформления документов от имени американского экс-президента в период его пребывания на посту. Такими сведениями поделился председатель комитета Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...