Федеральные ритейлеры спорят в суде за бренд бывшей пермской сети «Семья»

Федеральные ритейлеры «Инстамарт Сервис» (принадлежащий сервису «Купер») и МКПАО «Лента» оказались вовлечены в судебное разбирательство относительно прав на бренд, ранее принадлежавший пермской торговой сети «Семья». В Суд по интеллектуальным правам был направлен иск с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов „Семья“» в связи с его неиспользованием.
«Ранее ритейлер „Лента“ подал заявление в Роспатент о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков компании „Купер“. Речь идет о знаках, где изображен зеленый человечек. В „Ленте“ считают, что этот символ схож с логотипом пермской сети „Семья“, права на которую были приобретены компанией в 2021 году. Похожее изображение в айдентике „Купера“ появилось после ребрендинга в 2024 году», — сообщает издание «Коммерсант Прикамье».
В 2021 году «Ленту» купила сеть «Семья» пермского экс-губернатора Олега Чиркунова. Сумма сделки превысила 2,4 млрд рублей. Сейчас ООО «Большая семья» управляет выкупленными магазинами в Перми. Ранее руководителем указанного общества являлась Олеся Форос.
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