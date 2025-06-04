Из Челябинска на юг поедут пять новых поездов

Из Челябинска на юг и в Калининград отправится пять назначенных поездов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), курсирование поездов возобновилось в связи с наступлением курортного сезона.
«ЮУЖД возобновила курсирование летних пассажирские поездов в направлении черноморского побережья. Всего на юг и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, запланировано перевезти более 155 тысяч пассажиров», — заявили URA.RU железнодорожники.
Добавленные поезда отправятся в Адлер (поезд № 477/478 будет курсировать через день), Новороссийск (поезд № 255/256 будет также отправляться через день), Имеретинский курорт (поезд № 577/578 с той же частотой поездок), Калининград (поезд № 425/426 будет ездить по четвергам) и Севастополь (поезд № 193/194 будет отправляться по пятницам). Также запланированы регулярные рейсы из Орска в Анапу и Имеретинский курорт.
Пассажиры могут приобрести билеты и ознакомиться с графиком движения поездов на официальном сайте «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. Продажа билетов открывается за 90 суток до отправления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!