«Гармошки» для Перми обкатывают в окрестностях Ликинского автобусного завода
В Московской области продолжается обкатка новых автобусов с «гармошкой», которые позднее выйдут на маршруты в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «Автобусы и вообще».
«В окрестностях ЛиАЗа продолжают обкатывать новые газовые „гармошки“ ЛиАЗ-621367 для Перми. Одна из таких встретилась нашему читателю», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июня автобусы с «гармошкой» вышли на маршруты №27 и №53. Скоро автобусы особо большого класса появятся и на маршрутах №№1, 14 и 15. До конца года их станет более сотни.
Автобусы обкатывают в Ликино-Дулево
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