04 июня 2025

В Подмосковье обкатывают новые автобусы-гармошки для Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Гармошки» для Перми обкатывают в окрестностях Ликинского автобусного завода
«Гармошки» для Перми обкатывают в окрестностях Ликинского автобусного завода Фото:

В Московской области продолжается обкатка новых автобусов с «гармошкой», которые позднее выйдут на маршруты в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «Автобусы и вообще».

«В окрестностях ЛиАЗа продолжают обкатывать новые газовые „гармошки“ ЛиАЗ-621367 для Перми. Одна из таких встретилась нашему читателю», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июня автобусы с «гармошкой» вышли на маршруты №27 и №53. Скоро автобусы особо большого класса появятся и на маршрутах №№1, 14 и 15. До конца года их станет более сотни.

Автобусы обкатывают в Ликино-Дулево
Автобусы обкатывают в Ликино-Дулево
Фото:

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В Московской области продолжается обкатка новых автобусов с «гармошкой», которые позднее выйдут на маршруты в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «Автобусы и вообще». «В окрестностях ЛиАЗа продолжают обкатывать новые газовые „гармошки“ ЛиАЗ-621367 для Перми. Одна из таких встретилась нашему читателю», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июня автобусы с «гармошкой» вышли на маршруты №27 и №53. Скоро автобусы особо большого класса появятся и на маршрутах №№1, 14 и 15. До конца года их станет более сотни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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