Десять маршрутов Перми перешли на новые комфортабельные автобусы

В Перми на городские маршруты вышли новые автобусы с кондиционерами, USB-розетками и другими современными удобствами. Обновление коснулось десяти популярных направлений, сообщается на сайте мэрии.
«На ряд городских маршрутов Перми вышли современные низкопольные автобусы. Новые машины появились на маршрутах №2, 7, 32, 40, 47, 60, 77, 78 и 80, а маршруты №27 и №53 теперь полностью обслуживаются автобусами-гармошками», — говорится в сообщении городской администрации.
Техника оснащена кондиционерами, медиапанелями, USB-розетками для зарядки устройств, увеличенным количеством валидаторов, датчиками подсчета пассажиров и системой навигационного контроля. Стеклопакеты и умная климатическая система обеспечивают комфортный микроклимат в салоне независимо от погоды.
Отмечается, что это не последнее обновление подвижного состава в 2025 году. же готовится выход новых автобусов-гармошек на маршруты №1, 14 и 15. До конца года их количество в городе превысит 100 единиц.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь поступила новая партия автобусов, которые будут работать на городских маршрутах №40 и №47. После установки необходимого оборудования, машины вышли на линию.
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