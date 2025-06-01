01 июня 2025

Десять маршрутов Перми перешли на новые комфортабельные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новых автобусах больше валидаторов
В новых автобусах больше валидаторов Фото:

В Перми на городские маршруты вышли новые автобусы с кондиционерами, USB-розетками и другими современными удобствами. Обновление коснулось десяти популярных направлений, сообщается на сайте мэрии.

«На ряд городских маршрутов Перми вышли современные низкопольные автобусы. Новые машины появились на маршрутах №2, 7, 32, 40, 47, 60, 77, 78 и 80, а маршруты №27 и №53 теперь полностью обслуживаются автобусами-гармошками», — говорится в сообщении городской администрации.

Техника оснащена кондиционерами, медиапанелями, USB-розетками для зарядки устройств, увеличенным количеством валидаторов, датчиками подсчета пассажиров и системой навигационного контроля. Стеклопакеты и умная климатическая система обеспечивают комфортный микроклимат в салоне независимо от погоды.

Отмечается, что это не последнее обновление подвижного состава в 2025 году. же готовится выход новых автобусов-гармошек на маршруты №1, 14 и 15. До конца года их количество в городе превысит 100 единиц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь поступила новая партия автобусов, которые будут работать на городских маршрутах №40 и №47. После установки необходимого оборудования, машины вышли на линию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на городские маршруты вышли новые автобусы с кондиционерами, USB-розетками и другими современными удобствами. Обновление коснулось десяти популярных направлений, сообщается на сайте мэрии. «На ряд городских маршрутов Перми вышли современные низкопольные автобусы. Новые машины появились на маршрутах №2, 7, 32, 40, 47, 60, 77, 78 и 80, а маршруты №27 и №53 теперь полностью обслуживаются автобусами-гармошками», — говорится в сообщении городской администрации. Техника оснащена кондиционерами, медиапанелями, USB-розетками для зарядки устройств, увеличенным количеством валидаторов, датчиками подсчета пассажиров и системой навигационного контроля. Стеклопакеты и умная климатическая система обеспечивают комфортный микроклимат в салоне независимо от погоды. Отмечается, что это не последнее обновление подвижного состава в 2025 году. же готовится выход новых автобусов-гармошек на маршруты №1, 14 и 15. До конца года их количество в городе превысит 100 единиц. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь поступила новая партия автобусов, которые будут работать на городских маршрутах №40 и №47. После установки необходимого оборудования, машины вышли на линию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...