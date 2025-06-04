04 июня 2025

В Кольцово на 10 часов задержали самолет в Анталью

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Самолет из Екатеринбурга в Турцию должен был вылететь еще ночью
Самолет из Екатеринбурга в Турцию должен был вылететь еще ночью Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 10 часов задержан рейс до Антальи (Турция). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 1:30 ночи 5 июня, но рейс перенесли на 11:20. Агентство обратилось за комментарием к представителю перевозчика, ответ ожидается.

Фото:

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 10 часов задержан рейс до Антальи (Турция). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 1:30 ночи 5 июня, но рейс перенесли на 11:20. Агентство обратилось за комментарием к представителю перевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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