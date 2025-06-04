В Кольцово на 10 часов задержали самолет в Анталью

Самолет из Екатеринбурга в Турцию должен был вылететь еще ночью
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 10 часов задержан рейс до Антальи (Турция). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 1:30 ночи 5 июня, но рейс перенесли на 11:20. Агентство обратилось за комментарием к представителю перевозчика, ответ ожидается.
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