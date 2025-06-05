Из-за обысков в редакции сайт URA.RU работает со сбоями

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики парализовали работу агентства
Силовики парализовали работу агентства
новость из сюжета
В URA.RU проходят обыски

Сегодня в ходе обыска в редакции URA.RU была парализована работа всего агентства. В настоящий момент сайт URA.RU работает с существенными сбоями.

Мы много лет работали над тем, чтобы максимально оперативно публиковать новости, но сейчас задержки в публикации достигают 30-40 минут. У журналистов отсутствует доступ к фотобанку информационного агентства. IT-специалисты агентства пока не могут восстановить работу серверов, поскольку в редакции идет обыск и парализована деятельность всех подразделений, а не только свердловской редакции.

Редакция старается оперативно публиковать новости. Также новости можно узнавать в нашем основном телеграм-канале — https://t.me/uranews

И сетке региональных телеграм-каналов:

К настоящему моменту нам известно о задержании корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова. В областное управление Следственного комитета доставлен свердловский редактор Денис Аллаяров. Следователи пытаются выяснить, откуда редакция получала информация о криминальных событиях в Свердловской области.

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Сегодня в ходе обыска в редакции URA.RU была парализована работа всего агентства. В настоящий момент сайт URA.RU работает с существенными сбоями. Мы много лет работали над тем, чтобы максимально оперативно публиковать новости, но сейчас задержки в публикации достигают 30-40 минут. У журналистов отсутствует доступ к фотобанку информационного агентства. IT-специалисты агентства пока не могут восстановить работу серверов, поскольку в редакции идет обыск и парализована деятельность всех подразделений, а не только свердловской редакции. Редакция старается оперативно публиковать новости. Также новости можно узнавать в нашем основном телеграм-канале — https://t.me/uranews И сетке региональных телеграм-каналов: К настоящему моменту нам известно о задержании корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова. В областное управление Следственного комитета доставлен свердловский редактор Денис Аллаяров. Следователи пытаются выяснить, откуда редакция получала информация о криминальных событиях в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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