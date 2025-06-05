Из-за обысков в редакции сайт URA.RU работает со сбоями

05 июня 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Силовики парализовали работу агентства URA.RU новость из сюжета В URA.RU проходят обыски Сегодня в ходе обыска в редакции URA.RU была парализована работа всего агентства. В настоящий момент сайт URA.RU работает с существенными сбоями. Мы много лет работали над тем, чтобы максимально оперативно публиковать новости, но сейчас задержки в публикации достигают 30-40 минут. У журналистов отсутствует доступ к фотобанку информационного агентства. IT-специалисты агентства пока не могут восстановить работу серверов, поскольку в редакции идет обыск и парализована деятельность всех подразделений, а не только свердловской редакции. Редакция старается оперативно публиковать новости. Также новости можно узнавать в нашем основном телеграм-канале — https://t.me/uranews И сетке региональных телеграм-каналов: Екатское чтиво | URA.RU — t.me/EkatskoeChtivo

Стальной Магнитогорск | URA.RU — t.me/steel_magnitogorsk

Наш Нижний Тагил | URA.RU — t.me/nash_n_tagil

Курганистан | URA.RU — t.me/Kurganistan45

Большая Пермь | URA.RU — t.me/Bolshaya_P

Челябинск, который смог | URA.RU — t.me/ACityThatSmog

Ханты, деньги, нефтевышки | URA.RU — t.me/HantyMoney

Ямал | Округ белых ночей | URA.RU — t.me/WhiteNightsYanao

Темы Тюмени | URA.RU — t.me/TemuTyumenii

Погоны и галстуки — t.me/PogonyGalstuky К настоящему моменту нам известно о задержании корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова. В областное управление Следственного комитета доставлен свердловский редактор Денис Аллаяров. Следователи пытаются выяснить, откуда редакция получала информация о криминальных событиях в Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня в ходе обыска в редакции URA.RU была парализована работа всего агентства. В настоящий момент сайт URA.RU работает с существенными сбоями. Мы много лет работали над тем, чтобы максимально оперативно публиковать новости, но сейчас задержки в публикации достигают 30-40 минут. У журналистов отсутствует доступ к фотобанку информационного агентства. IT-специалисты агентства пока не могут восстановить работу серверов, поскольку в редакции идет обыск и парализована деятельность всех подразделений, а не только свердловской редакции. Редакция старается оперативно публиковать новости. Также новости можно узнавать в нашем основном телеграм-канале — https://t.me/uranews И сетке региональных телеграм-каналов: К настоящему моменту нам известно о задержании корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова. В областное управление Следственного комитета доставлен свердловский редактор Денис Аллаяров. Следователи пытаются выяснить, откуда редакция получала информация о криминальных событиях в Свердловской области.