04 июня 2025

В Курганской области мужчина зарезал родного брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Между братьями возник конфликт
Между братьями возник конфликт

В Альменевском районе (Курганская область) пьяный 65-летний мужчина зарезал собственного брата. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.

«Житель села Юламаново Альменевского района в процессе совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес своему 59-летнему родному брату удар ножом в область грудной клетки, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. В судебном заседании подсудимый вину признал частично и пояснил, что не хотел убивать своего брата, а удар ножом в грудь нанес в ответ на оскорбления», — отметили в ведомстве.

Суд учел обстоятельства произошедшего и принял решение назначить виновному наказание в виде восьми лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно установлено ограничение свободы сроком на полгода.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец из-за ревности зарезал жену на глазах ее родственницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в курганский облсуд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Альменевском районе (Курганская область) пьяный 65-летний мужчина зарезал собственного брата. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале. «Житель села Юламаново Альменевского района в процессе совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес своему 59-летнему родному брату удар ножом в область грудной клетки, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. В судебном заседании подсудимый вину признал частично и пояснил, что не хотел убивать своего брата, а удар ножом в грудь нанес в ответ на оскорбления», — отметили в ведомстве. Суд учел обстоятельства произошедшего и принял решение назначить виновному наказание в виде восьми лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно установлено ограничение свободы сроком на полгода. Ранее URA.RU сообщало, что курганец из-за ревности зарезал жену на глазах ее родственницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в курганский облсуд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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