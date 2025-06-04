В Кургане мигрант приставал к девочкам. Видео

05 июня 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мигранта подозревают в приставаниях к малолетним в Кургане Денис Моргунов © URA.RU В Кургане мигранта из Средней Азии подозревают в приставаниях к детям. Со слов матери одного из несовершеннолетних, взрослый мужчина следил за ее дочкой из-за угла дома, на детской площадке и делал комплименты. Женщина, опасаясь за своих детей, обратилась аз помощью в полицию и общественникам. Об этом корреспонденту URA.RU cсобщил координатор регионального отделения «Русская община» Владимир Ярушников. «Мы нашли его на улице с помощью детей на спортивной площадке другого дома, они его опознали. Потом и мама девочки тоже. Своей активностью в отношении детей, попытками делать комплименты и пристальным и навязчивым поведением он напугал девочку и родителей, вызвал обоснованные подозрения у жителей двух домов, которые уже отгоняли его от детских площадок. Ребенку еще потребуется немало времени прийти в себя. Важно оперативно выявить все обстоятельства и провести проверку», — рассказал URA.RU Ярушников. Взрослый мигрант и еще двое молодых людей снимают жилье в Северном районе. Они работают на одной из строек. По словам женщины, подозрения в приставаниях к детям также возникали и у других родителей. В УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что заявление от женщины было принято 4 июня. «Все лица установлены и опрошены. Проводится проверка», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане мигранта из Средней Азии подозревают в приставаниях к детям. Со слов матери одного из несовершеннолетних, взрослый мужчина следил за ее дочкой из-за угла дома, на детской площадке и делал комплименты. Женщина, опасаясь за своих детей, обратилась аз помощью в полицию и общественникам. Об этом корреспонденту URA.RU cсобщил координатор регионального отделения «Русская община» Владимир Ярушников. «Мы нашли его на улице с помощью детей на спортивной площадке другого дома, они его опознали. Потом и мама девочки тоже. Своей активностью в отношении детей, попытками делать комплименты и пристальным и навязчивым поведением он напугал девочку и родителей, вызвал обоснованные подозрения у жителей двух домов, которые уже отгоняли его от детских площадок. Ребенку еще потребуется немало времени прийти в себя. Важно оперативно выявить все обстоятельства и провести проверку», — рассказал URA.RU Ярушников. Взрослый мигрант и еще двое молодых людей снимают жилье в Северном районе. Они работают на одной из строек. По словам женщины, подозрения в приставаниях к детям также возникали и у других родителей. В УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что заявление от женщины было принято 4 июня. «Все лица установлены и опрошены. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.