04 июня 2025

В Шадринске пройдет общегородской выпускной

© Служба новостей «URA.RU»
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В горсаду Шадринска власти наградят медалистов и активных школьников
В горсаду Шадринска власти наградят медалистов и активных школьников

В Шадринске Курганской области 1 июня пройдет общегородской выпускной и чествование медалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Общегородской выпускной и чествование медалистов пройдет в городском саду Шадринска 1 июля. Будет много интерактивных площадок, подарки, фотозоны, выпускной вальс, чествование медалистов и отличившихся в разных сферах школьников. В программе планируют «погружение в детство и нацеленность на будущее». Официальный слоган праздника — «Будущее начинается», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее глава Шадринска Антон Мокан сообщил, что в Шадринске два выпускника набрали сто баллов по химии. Максимальный результат показали лицеисты. Примечательно, что именно в этой школе осенью откроем профильный химико-биологический класс по модели «Сириуса».

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В Шадринске Курганской области 1 июня пройдет общегородской выпускной и чествование медалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Общегородской выпускной и чествование медалистов пройдет в городском саду Шадринска 1 июля. Будет много интерактивных площадок, подарки, фотозоны, выпускной вальс, чествование медалистов и отличившихся в разных сферах школьников. В программе планируют «погружение в детство и нацеленность на будущее». Официальный слоган праздника — «Будущее начинается», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее глава Шадринска Антон Мокан сообщил, что в Шадринске два выпускника набрали сто баллов по химии. Максимальный результат показали лицеисты. Примечательно, что именно в этой школе осенью откроем профильный химико-биологический класс по модели «Сириуса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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