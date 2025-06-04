В Шадринске пройдет общегородской выпускной

В горсаду Шадринска власти наградят медалистов и активных школьниковЭдуард Корниенко, URA.RU
В Шадринске Курганской области 1 июня пройдет общегородской выпускной и чествование медалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Общегородской выпускной и чествование медалистов пройдет в городском саду Шадринска 1 июля. Будет много интерактивных площадок, подарки, фотозоны, выпускной вальс, чествование медалистов и отличившихся в разных сферах школьников. В программе планируют «погружение в детство и нацеленность на будущее». Официальный слоган праздника — «Будущее начинается», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее глава Шадринска Антон Мокан сообщил, что в Шадринске два выпускника набрали сто баллов по химии. Максимальный результат показали лицеисты. Примечательно, что именно в этой школе осенью откроем профильный химико-биологический класс по модели «Сириуса».
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В Шадринске Курганской области 1 июня пройдет общегородской выпускной и чествование медалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Общегородской выпускной и чествование медалистов пройдет в городском саду Шадринска 1 июля. Будет много интерактивных площадок, подарки, фотозоны, выпускной вальс, чествование медалистов и отличившихся в разных сферах школьников. В программе планируют «погружение в детство и нацеленность на будущее». Официальный слоган праздника — «Будущее начинается», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее глава Шадринска Антон Мокан сообщил, что в Шадринске два выпускника набрали сто баллов по химии. Максимальный результат показали лицеисты. Примечательно, что именно в этой школе осенью откроем профильный химико-биологический класс по модели «Сириуса».