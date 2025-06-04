Суд в Челябинске отправил в колонию начальника цеха ведущего предприятия региона

Курчатовский райсуд Челябинска отправил в колонию на восемь лет начальника цеха реализации завода железобетонных изделий ООО «ЖБИ74», обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом в размере свыше 3,2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе областного следкома сообщили, что в суде удалось доказать причастность начальника цеха к получению денег от коммерческой организации. С декабря 2018 года по ноябрь 2021 года он получил более 1,5 млн рублей за оказание покровительства.
Согласно сайту ООО «ЖБИ74», фирма позиционирует себя, как ведущее предприятие строительной индустрии Челябинской области по производству высококачественных железобетонных изделий, использующее передовые технологии производства, отвечающее современным стандартам качества. Компания предлагает целый спектр услуг.
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