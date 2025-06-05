Курганские политики соревнуются в поддержке электората, обсуждая разгромную победу Муратова. Инсайд

Сенатор Муратов стал лидером праймериз курганской ЕР по выборам в облдуму

05 июня 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов обогнал всех партийцев на праймериз «Единой России» по выборам в областную думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в курганскую облдуму в 2025 году Политики в Курганской области соревнуются за поддержку избирателей. Несмотря на то, что праймериз завершились неделю назад, в кулуарах все еще обсуждают итоги и делят округа, решая, кто где пойдет. Победоносными оказались праймериз для сенатора Сергея Муратова. О закулисных политических обсуждениях URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к правительству. «Сенатор Совфеда Сергей Муратов уверенно опередил своих однопартийцев, набрав 2878 голосов — на 26% больше, чем у ближайшего соперника Владимира Казакова, и на 35% больше, чем у известного депутата облдумы и единоросса Дмитрия Ильтякова. Ожидалось, что Ильтяков, брат руководителя регионального отделения партии, займет лидирующую позицию, однако результаты показали обратное. Может, стоит задуматься, а верно ли ведется партийная работа», — говорят источники. Муратов шел по округу № 14, который включает Притобольный, Звериноголовский, Лебяжьевский и Половинский районы — территории, традиционно сложные для «Единой России» и с высоким уровнем протестного голосования. На прошлых выборах в 2020 году округ №14 был на 14 месте (из 17 округов) по поддержке ЕР в регионе. На праймериз в этом году округ оказался на первом месте. «И это несмотря на то, что в Притобольном округе половина думы состоит из коммунистов. Считаем, что этот результат ЕР — полностью заслуга Муратова», — говорят инсайдеры. Также они приводят в пример работу спикера Дмитрия Фролова на округе №3. В Кургане он стал самым результативным единороссом по поддержке электората (1783 голоса). Кроме того, депутат облдумы Татьяна Хильчук, входящая в команду Муратова, обошла по голосам замсекретаря регионального отделения ЕР, депутата облдумы Родиона Вяткина. «От второго человека в партии ожидалось большее, теперь это поставит под сомнение его переизбрание в парламент. Однако его навыки внутрипартийной работы по-прежнему ценятся руководством ЕР», — резюмируют источники. Они также акцентируют, что Хильчук идет по округу №2, где сильны позиции коммунистов — от этого округа в облдуме — Виктор Зырянов, лидер реготделения КПРФ. Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов совместно с оборонным заводом «Курганприбор» приобрели новые тренажеры для Звериноголовского округа на сумму 300 тысяч рублей. Оборудование подходит как для любителей, так и для профессиональных пауэрлифтеров. Муратов подчеркнул важность поддержки востребованных спортивных проектов и призвал местное предприятие «Далур» активнее участвовать в развитии округа. Выборы в Курганскую областную думу назначены на 14 сентября 2025 года, где предстоит избрать 34 депутата Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политики в Курганской области соревнуются за поддержку избирателей. Несмотря на то, что праймериз завершились неделю назад, в кулуарах все еще обсуждают итоги и делят округа, решая, кто где пойдет. Победоносными оказались праймериз для сенатора Сергея Муратова. О закулисных политических обсуждениях URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к правительству. «Сенатор Совфеда Сергей Муратов уверенно опередил своих однопартийцев, набрав 2878 голосов — на 26% больше, чем у ближайшего соперника Владимира Казакова, и на 35% больше, чем у известного депутата облдумы и единоросса Дмитрия Ильтякова. Ожидалось, что Ильтяков, брат руководителя регионального отделения партии, займет лидирующую позицию, однако результаты показали обратное. Может, стоит задуматься, а верно ли ведется партийная работа», — говорят источники. Муратов шел по округу № 14, который включает Притобольный, Звериноголовский, Лебяжьевский и Половинский районы — территории, традиционно сложные для «Единой России» и с высоким уровнем протестного голосования. На прошлых выборах в 2020 году округ №14 был на 14 месте (из 17 округов) по поддержке ЕР в регионе. На праймериз в этом году округ оказался на первом месте. «И это несмотря на то, что в Притобольном округе половина думы состоит из коммунистов. Считаем, что этот результат ЕР — полностью заслуга Муратова», — говорят инсайдеры. Также они приводят в пример работу спикера Дмитрия Фролова на округе №3. В Кургане он стал самым результативным единороссом по поддержке электората (1783 голоса). Кроме того, депутат облдумы Татьяна Хильчук, входящая в команду Муратова, обошла по голосам замсекретаря регионального отделения ЕР, депутата облдумы Родиона Вяткина. «От второго человека в партии ожидалось большее, теперь это поставит под сомнение его переизбрание в парламент. Однако его навыки внутрипартийной работы по-прежнему ценятся руководством ЕР», — резюмируют источники. Они также акцентируют, что Хильчук идет по округу №2, где сильны позиции коммунистов — от этого округа в облдуме — Виктор Зырянов, лидер реготделения КПРФ. Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов совместно с оборонным заводом «Курганприбор» приобрели новые тренажеры для Звериноголовского округа на сумму 300 тысяч рублей. Оборудование подходит как для любителей, так и для профессиональных пауэрлифтеров. Муратов подчеркнул важность поддержки востребованных спортивных проектов и призвал местное предприятие «Далур» активнее участвовать в развитии округа. Выборы в Курганскую областную думу назначены на 14 сентября 2025 года, где предстоит избрать 34 депутата