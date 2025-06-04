В Тюмени цены на новостройки побили свой рекорд

Стоимость квадратного метра в тюменских новостройках превысила 150 тысяч рублей

05 июня 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

Несмотря на низкие продажи, стоимость новостроек в Тюмени растет Денис Моргунов, URA.RU Средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках преодолела собственный рекорд и перешагнула отметку в 150 тысяч рублей. С начала года этот показатель вырос более, чем на 9%, сообщила URA.RU руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. «Первичный рынок Тюмени активно развивается, на этот рынок заходят федеральные застройщики, которые видят большие перспективы этой локации. С начала года объем предложения практически не изменился, а средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 9,5% и составила 153,3 тысячи рублей», — отметила она. Рост средней цены связывают также с выводом на рынок проектов в реализации более высокого класса в престижных районах города. В целом же, на первичном рынке города Тюмени в реализации находится 86 проектов, или 27,9 тысячи квартир. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени снизилась стоимость аренды жилья. Интерес к долгосрочному съему жилья вырос с начала года в 1,5 раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках преодолела собственный рекорд и перешагнула отметку в 150 тысяч рублей. С начала года этот показатель вырос более, чем на 9%, сообщила URA.RU руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. «Первичный рынок Тюмени активно развивается, на этот рынок заходят федеральные застройщики, которые видят большие перспективы этой локации. С начала года объем предложения практически не изменился, а средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 9,5% и составила 153,3 тысячи рублей», — отметила она. Рост средней цены связывают также с выводом на рынок проектов в реализации более высокого класса в престижных районах города. В целом же, на первичном рынке города Тюмени в реализации находится 86 проектов, или 27,9 тысячи квартир. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени снизилась стоимость аренды жилья. Интерес к долгосрочному съему жилья вырос с начала года в 1,5 раза.