04 июня 2025

В Тюмени цены на новостройки побили свой рекорд

Стоимость квадратного метра в тюменских новостройках превысила 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на низкие продажи, стоимость новостроек в Тюмени растет
Несмотря на низкие продажи, стоимость новостроек в Тюмени растет

Средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках преодолела собственный рекорд и перешагнула отметку в 150 тысяч рублей. С начала года этот показатель вырос более, чем на 9%, сообщила URA.RU руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

«Первичный рынок Тюмени активно развивается, на этот рынок заходят федеральные застройщики, которые видят большие перспективы этой локации. С начала года объем предложения практически не изменился, а средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 9,5% и составила 153,3 тысячи рублей», — отметила она.

Рост средней цены связывают также с выводом на рынок проектов в реализации более высокого класса в престижных районах города. В целом же, на первичном рынке города Тюмени в реализации находится 86 проектов, или 27,9 тысячи квартир.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени снизилась стоимость аренды жилья. Интерес к долгосрочному съему жилья вырос с начала года в 1,5 раза.

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Средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках преодолела собственный рекорд и перешагнула отметку в 150 тысяч рублей. С начала года этот показатель вырос более, чем на 9%, сообщила URA.RU руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. «Первичный рынок Тюмени активно развивается, на этот рынок заходят федеральные застройщики, которые видят большие перспективы этой локации. С начала года объем предложения практически не изменился, а средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 9,5% и составила 153,3 тысячи рублей», — отметила она. Рост средней цены связывают также с выводом на рынок проектов в реализации более высокого класса в престижных районах города. В целом же, на первичном рынке города Тюмени в реализации находится 86 проектов, или 27,9 тысячи квартир. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени снизилась стоимость аренды жилья. Интерес к долгосрочному съему жилья вырос с начала года в 1,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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