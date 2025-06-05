Текслер: на месте ЧЭМК построят «новый Челябинск»

Алексей Текслер выступил с идеей реновации территории бывших промпроизводств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер заявил о масштабной реновации на месте старых челябинских заводов. Такую реновацию в послании к заксобранию региона он назвал «новым Челябинском».

«На месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать „новый Челябинск“. Эта стратегия, наравне с масштабными инфраструктурными проектами, даст новый импульс развитию города. Определит его будущие на многие десятилетия вперед», — заявил Текслер.

Текслер анонсировал закрытие вредного электродного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате. По словам губернатора, в апреле начат технологический процесс безаварийной остановки производства. Полностью процесс завершится до конца июня. По словам главы региона, закрытие электродного производства — это серьезный шаг к такой реновации.

Решение о судьбе электродного производства — самого вредного на комбинате — было озвучено на встрече Владимира Путина и губернатора в феврале 2024 года. Там же состоялся разговор о национализации Группы ЧЭМК, которого добивалась Генпрокуратура РФ в связи с нарушениями при его приватизации.