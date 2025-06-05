Текслер: на месте ЧЭМК построят «новый Челябинск»

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Алексей Текслер выступил с идеей реновации территории бывших промпроизводств
Алексей Текслер выступил с идеей реновации территории бывших промпроизводств Фото:

Губернатор Алексей Текслер заявил о масштабной реновации на месте старых челябинских заводов. Такую реновацию в послании к заксобранию региона он назвал «новым Челябинском».

«На месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать „новый Челябинск“. Эта стратегия, наравне с масштабными инфраструктурными проектами, даст новый импульс развитию города. Определит его будущие на многие десятилетия вперед», — заявил Текслер.

Текслер анонсировал закрытие вредного электродного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате. По словам губернатора, в апреле начат технологический процесс безаварийной остановки производства. Полностью процесс завершится до конца июня. По словам главы региона, закрытие электродного производства — это серьезный шаг к такой реновации.

Решение о судьбе электродного производства — самого вредного на комбинате — было озвучено на встрече Владимира Путина и губернатора в феврале 2024 года. Там же состоялся разговор о национализации Группы ЧЭМК, которого добивалась Генпрокуратура РФ в связи с нарушениями при его приватизации.

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Губернатор Алексей Текслер заявил о масштабной реновации на месте старых челябинских заводов. Такую реновацию в послании к заксобранию региона он назвал «новым Челябинском». «На месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать „новый Челябинск“. Эта стратегия, наравне с масштабными инфраструктурными проектами, даст новый импульс развитию города. Определит его будущие на многие десятилетия вперед», — заявил Текслер. Текслер анонсировал закрытие вредного электродного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате. По словам губернатора, в апреле начат технологический процесс безаварийной остановки производства. Полностью процесс завершится до конца июня. По словам главы региона, закрытие электродного производства — это серьезный шаг к такой реновации. Решение о судьбе электродного производства — самого вредного на комбинате — было озвучено на встрече Владимира Путина и губернатора в феврале 2024 года. Там же состоялся разговор о национализации Группы ЧЭМК, которого добивалась Генпрокуратура РФ в связи с нарушениями при его приватизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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