Инвесторы начали вкладывать деньги в исторические здания Тюменской области

05 июня 2025 в 13:34 Размер текста - 17 +

Инвесторы восстановят несколько исторических зданий в Тюменской области Руслан Яроцкий, URA.RU У пяти исторических зданий в Тюменской области появились инвесторы. Информация об этом указана на сайте Дом.рф. Там уточнили, что четыре из них находятся в Тобольске, а одно в — Тюмени. «Дом Кремлева, г. Тобольск, Магазин купца Д. И. Голева-Лебедева, г. Тобольск, Здание городских бань, г. Тобольск, Магазин Г.Н.Константинова, г. Тобольск. Жилой дом на ул. Челюскинцев, г. Тюмень. Статус: инвестор найден», — указано на сайте Дом.рф. Инвесторы, победившие в торгах на Дом.рф, должны будут привести исторические здания в порядок. После этого их можно будет использовать в качестве коммерческой недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пяти исторических зданий в Тюменской области появились инвесторы. Информация об этом указана на сайте Дом.рф. Там уточнили, что четыре из них находятся в Тобольске, а одно в — Тюмени. «Дом Кремлева, г. Тобольск, Магазин купца Д. И. Голева-Лебедева, г. Тобольск, Здание городских бань, г. Тобольск, Магазин Г.Н.Константинова, г. Тобольск. Жилой дом на ул. Челюскинцев, г. Тюмень. Статус: инвестор найден», — указано на сайте Дом.рф. Инвесторы, победившие в торгах на Дом.рф, должны будут привести исторические здания в порядок. После этого их можно будет использовать в качестве коммерческой недвижимости.