04 июня 2025

Инвесторы начали вкладывать деньги в исторические здания Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инвесторы восстановят несколько исторических зданий в Тюменской области
Инвесторы восстановят несколько исторических зданий в Тюменской области

У пяти исторических зданий в Тюменской области появились инвесторы. Информация об этом указана на сайте Дом.рф. Там уточнили, что четыре из них находятся в Тобольске, а одно в — Тюмени.

«Дом Кремлева, г. Тобольск, Магазин купца Д. И. Голева-Лебедева, г. Тобольск, Здание городских бань, г. Тобольск, Магазин Г.Н.Константинова, г. Тобольск. Жилой дом на ул. Челюскинцев, г. Тюмень. Статус: инвестор найден», — указано на сайте Дом.рф.

Инвесторы, победившие в торгах на Дом.рф, должны будут привести исторические здания в порядок. После этого их можно будет использовать в качестве коммерческой недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У пяти исторических зданий в Тюменской области появились инвесторы. Информация об этом указана на сайте Дом.рф. Там уточнили, что четыре из них находятся в Тобольске, а одно в — Тюмени. «Дом Кремлева, г. Тобольск, Магазин купца Д. И. Голева-Лебедева, г. Тобольск, Здание городских бань, г. Тобольск, Магазин Г.Н.Константинова, г. Тобольск. Жилой дом на ул. Челюскинцев, г. Тюмень. Статус: инвестор найден», — указано на сайте Дом.рф. Инвесторы, победившие в торгах на Дом.рф, должны будут привести исторические здания в порядок. После этого их можно будет использовать в качестве коммерческой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...