В Челябинске брежневки в центре стоят в среднем от 80 000 до 140 000 рублей за квадратный метр. Сейчас это самый доступный и востребованный вид недвижимости в городе, сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников.
«Брежневки в Челябинске продаются очень хорошо. Стоят они в разы дешевле новостроек и немного дороже хрущевок. Брежневки от хрущевок по размерам отличаются несущественно, но у них есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах», — сообщил Подпятников.
И все-таки, подчеркивает Подпятников, брежневки — старый фонд, а значит вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки, старые подъезды, отсутствие лифтов и старые коммуникации. Из плюсов этих домов — они уже расположены в развитых районах с хорошей инфраструктурой, хорошей шумоизоляцией и минимумом соседей.
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