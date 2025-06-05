Брежневки в центре Челябинска распродают по цене от 80 000 рублей за квадрат

В среднем брежневки в центре стоят от 80 000 за квадрат, но в таким квартирам часто нужен ремонт Ольга Снопкова

В Челябинске брежневки в центре стоят в среднем от 80 000 до 140 000 рублей за квадратный метр. Сейчас это самый доступный и востребованный вид недвижимости в городе, сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников.

«Брежневки в Челябинске продаются очень хорошо. Стоят они в разы дешевле новостроек и немного дороже хрущевок. Брежневки от хрущевок по размерам отличаются несущественно, но у них есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах», — сообщил Подпятников.

И все-таки, подчеркивает Подпятников, брежневки — старый фонд, а значит вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки, старые подъезды, отсутствие лифтов и старые коммуникации. Из плюсов этих домов — они уже расположены в развитых районах с хорошей инфраструктурой, хорошей шумоизоляцией и минимумом соседей.

Из минусов — вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки и старые подъезды Ольга Снопкова