В центре Челябинска брежневки распродают за бесценок. Фото

Брежневки в центре Челябинска распродают по цене от 80 000 рублей за квадрат
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В среднем брежневки в центре стоят от 80 000 за квадрат, но в таким квартирам часто нужен ремонт
В среднем брежневки в центре стоят от 80 000 за квадрат, но в таким квартирам часто нужен ремонт

В Челябинске брежневки в центре стоят в среднем от 80 000 до 140 000 рублей за квадратный метр. Сейчас это самый доступный и востребованный вид недвижимости в городе, сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников.

«Брежневки в Челябинске продаются очень хорошо. Стоят они в разы дешевле новостроек и немного дороже хрущевок. Брежневки от хрущевок по размерам отличаются несущественно, но у них есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах», — сообщил Подпятников.

И все-таки, подчеркивает Подпятников, брежневки — старый фонд, а значит вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки, старые подъезды, отсутствие лифтов и старые коммуникации. Из плюсов этих домов — они уже расположены в развитых районах с хорошей инфраструктурой, хорошей шумоизоляцией и минимумом соседей.

Из минусов — вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки и старые подъезды
Из минусов — вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки и старые подъезды

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В Челябинске брежневки в центре стоят в среднем от 80 000 до 140 000 рублей за квадратный метр. Сейчас это самый доступный и востребованный вид недвижимости в городе, сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников. «Брежневки в Челябинске продаются очень хорошо. Стоят они в разы дешевле новостроек и немного дороже хрущевок. Брежневки от хрущевок по размерам отличаются несущественно, но у них есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах», — сообщил Подпятников. И все-таки, подчеркивает Подпятников, брежневки — старый фонд, а значит вместе с квартирой покупатель получает неудобные планировки, низкие потолки, старые подъезды, отсутствие лифтов и старые коммуникации. Из плюсов этих домов — они уже расположены в развитых районах с хорошей инфраструктурой, хорошей шумоизоляцией и минимумом соседей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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