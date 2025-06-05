Россиянин Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли: как прошла игра

Россиянин Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли

05 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

5 июня прошел финал Кубка Стэнли LM Otero/AP/TASS Утром 5 июня состоялась первая игра финала Кубка Стэнли 2025. На льду схлестнулись команды «Эдмонтон» и «Флорида». Две сильнейшие команды НХЛ вновь сошлись в жестком противостоянии, где каждая шайба, каждый сэйв и даже случайность могут решить судьбу легендарного трофея. Россиянин Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах игры. URA.RU рассказывает о том, как прошла первая игра финальной серии. Финал Кубка Стэнли 2025: кульминация сезона В 2025 году два лучших клуба НХЛ встречаются в серии до четырех побед, причем преимущество домашнего льда получает команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате. Первые два матча проходят на ее площадке, затем соперник принимает следующие две игры, а если требуется, то арены чередуются до решающего седьмого поединка. На этот раз в финал прошли «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Интересно, что события повторяют прошлогоднюю серию, в которой «Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» в семи матчах. Как прошел матч «Эдмонтона» и «Флориды» 5 июня 2025 Следующая игра состоится 6 июня Mark J. Terrill/AP/TASS Первый гол команда «Эдмонтон» забила всего на 66 секунде: Драйзайтль без труда поразил пустой угол ворот соперника. Однако вскоре «Флорида» отыгралась — сначала команда сравняла счет попаданием Беннета на одиннадцатой минуте игры, а затем Маршан вырвал лидерство, забив еще одну шайбу на тринадцатой минуте. Со счетом 1:2 команды отправились на перерыв. Во втором периоде Беннет забил еще одну шайбу, доведя счет до 1:3. «Эдмонтону» срочно нужно было спасать ситуацию. С задачей справился Арвидссон — на 24 минуте он смог принести команде одно очко. Однако уйти на второй перерыв с равным счетом не вышло. Третий тайм начался с атаки «Эдмонтона», которая наконец-то сравняла счет. Гол принес Экхольм, пас которому передал Коннор. «Ничья» продлилась до овертайма. Решающую шайбу вонвь забил Драйзайтль — на 80 минуте его удар принес победу «Эдмонтону». Таким образом, «Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед. В следующий раз соперники сойдутся на льду уже в эту пятницу, 6 июня. Василий Подколзин — первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли Во время игры отличился российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин. Игрок набрал первое в профессиональной карьере очко в финальных сериях кубка. Во втором периоде именно он сделал успешную передачу Арвидсонну, благодаря чему команда смогла забить шайбу. В 16 матчах плей-офф он набрал 6 очков (1+5). В серии с «Далласом» он не заработал, а единственный гол забил во втором матче серии с «Вегасом» (5:4 в овертайме). В регулярном сезоне Подколзина ставили в тройку к Драйзайтлю, но сейчас он играл в третьем звене с восстановившимся от травмы Арвидссоном. Подколзин в случае победы станет 39-м по счету российским игроком, выигравшим Кубок Стэнли, а также вторым отечественным хоккеистом — победителем сезона НХЛ в составе канадской команды. Кубок Стэнли 2025: борьба за главный трофей НХЛ На льду схлестнулись команды «Эдмонтон» и «Флорида» Jason Franson/AP/TASS В 2025 году Кубок Стэнли, старейший и самый престижный трофей в профессиональном хоккее, разыгрывается в уже привычном формате. Турнир начался с долгого и напряженного регулярного чемпионата, который стартовал в октябре 2024 года и длился до апреля 2025-го. За это время 32 команды провели по 82 матча, борясь за место в плей-офф. Лучшие восемь коллективов от каждой конференции, Восточной и Западной, получили право сразиться за чемпионский титул. Плей-офф Кубка Стэнли 2025 начался 19 апреля. В нем участвовали 16 команд лиги — по 8 от каждой конференции. Сетка плей-офф формируется по традиционной схеме: в первом раунде команды играют внутри своих конференций, а каждая серия проходит до четырех побед. Второй раунд сводит между собой победителей предыдущих противостояний, а затем следуют финалы конференций, где определяются два сильнейших клуба, которые и разыгрывают Кубок Стэнли в решающей серии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 5 июня состоялась первая игра финала Кубка Стэнли 2025. На льду схлестнулись команды «Эдмонтон» и «Флорида». Две сильнейшие команды НХЛ вновь сошлись в жестком противостоянии, где каждая шайба, каждый сэйв и даже случайность могут решить судьбу легендарного трофея. Россиянин Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах игры. URA.RU рассказывает о том, как прошла первая игра финальной серии. В 2025 году два лучших клуба НХЛ встречаются в серии до четырех побед, причем преимущество домашнего льда получает команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате. Первые два матча проходят на ее площадке, затем соперник принимает следующие две игры, а если требуется, то арены чередуются до решающего седьмого поединка. На этот раз в финал прошли «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Интересно, что события повторяют прошлогоднюю серию, в которой «Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» в семи матчах. Первый гол команда «Эдмонтон» забила всего на 66 секунде: Драйзайтль без труда поразил пустой угол ворот соперника. Однако вскоре «Флорида» отыгралась — сначала команда сравняла счет попаданием Беннета на одиннадцатой минуте игры, а затем Маршан вырвал лидерство, забив еще одну шайбу на тринадцатой минуте. Со счетом 1:2 команды отправились на перерыв. Во втором периоде Беннет забил еще одну шайбу, доведя счет до 1:3. «Эдмонтону» срочно нужно было спасать ситуацию. С задачей справился Арвидссон — на 24 минуте он смог принести команде одно очко. Однако уйти на второй перерыв с равным счетом не вышло. Третий тайм начался с атаки «Эдмонтона», которая наконец-то сравняла счет. Гол принес Экхольм, пас которому передал Коннор. «Ничья» продлилась до овертайма. Решающую шайбу вонвь забил Драйзайтль — на 80 минуте его удар принес победу «Эдмонтону». Таким образом, «Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед. В следующий раз соперники сойдутся на льду уже в эту пятницу, 6 июня. Во время игры отличился российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин. Игрок набрал первое в профессиональной карьере очко в финальных сериях кубка. Во втором периоде именно он сделал успешную передачу Арвидсонну, благодаря чему команда смогла забить шайбу. В 16 матчах плей-офф он набрал 6 очков (1+5). В серии с «Далласом» он не заработал, а единственный гол забил во втором матче серии с «Вегасом» (5:4 в овертайме). В регулярном сезоне Подколзина ставили в тройку к Драйзайтлю, но сейчас он играл в третьем звене с восстановившимся от травмы Арвидссоном. Подколзин в случае победы станет 39-м по счету российским игроком, выигравшим Кубок Стэнли, а также вторым отечественным хоккеистом — победителем сезона НХЛ в составе канадской команды. В 2025 году Кубок Стэнли, старейший и самый престижный трофей в профессиональном хоккее, разыгрывается в уже привычном формате. Турнир начался с долгого и напряженного регулярного чемпионата, который стартовал в октябре 2024 года и длился до апреля 2025-го. За это время 32 команды провели по 82 матча, борясь за место в плей-офф. Лучшие восемь коллективов от каждой конференции, Восточной и Западной, получили право сразиться за чемпионский титул. Плей-офф Кубка Стэнли 2025 начался 19 апреля. В нем участвовали 16 команд лиги — по 8 от каждой конференции. Сетка плей-офф формируется по традиционной схеме: в первом раунде команды играют внутри своих конференций, а каждая серия проходит до четырех побед. Второй раунд сводит между собой победителей предыдущих противостояний, а затем следуют финалы конференций, где определяются два сильнейших клуба, которые и разыгрывают Кубок Стэнли в решающей серии.