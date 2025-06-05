Экс-вратарь челябинского «Трактора» Фукале заработает в «Динамо» 70 млн рублей

05 июня 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Фукале стал самым высокооплачиваемым голкипером Вадим Ахметов, URA.RU Бывший вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале за год в минском «Динамо», с которым подписал контакт накануне, заработает более 70 миллионов рублей в год. Информация прописана в договоре хоккеиста с клубом. «Зарплата Фукале по двухлетнему контракту с минским „Динамо“ составит чуть более 70 миллионов рублей за сезон, а с учетом бонусов — около 80. Экс-вратарь „Трактора“ станет самым высокооплачиваемым голкипером FONBET КХЛ», — пишет издание «Спорт-Экспресс». Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб и оставил впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале за год в минском «Динамо», с которым подписал контакт накануне, заработает более 70 миллионов рублей в год. Информация прописана в договоре хоккеиста с клубом. «Зарплата Фукале по двухлетнему контракту с минским „Динамо“ составит чуть более 70 миллионов рублей за сезон, а с учетом бонусов — около 80. Экс-вратарь „Трактора“ станет самым высокооплачиваемым голкипером FONBET КХЛ», — пишет издание «Спорт-Экспресс». Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб и оставил впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина.