Экс-вратарь челябинского «Трактора» Фукале заработает в «Динамо» 70 млн рублей

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Фукале стал самым высокооплачиваемым голкипером
Фукале стал самым высокооплачиваемым голкипером

Бывший вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале за год в минском «Динамо», с которым подписал контакт накануне, заработает более 70 миллионов рублей в год. Информация прописана в договоре хоккеиста с клубом.

«Зарплата Фукале по двухлетнему контракту с минским „Динамо“ составит чуть более 70 миллионов рублей за сезон, а с учетом бонусов — около 80. Экс-вратарь „Трактора“ станет самым высокооплачиваемым голкипером FONBET КХЛ», — пишет издание «Спорт-Экспресс».

Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб и оставил впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина.

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Бывший вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале за год в минском «Динамо», с которым подписал контакт накануне, заработает более 70 миллионов рублей в год. Информация прописана в договоре хоккеиста с клубом. «Зарплата Фукале по двухлетнему контракту с минским „Динамо“ составит чуть более 70 миллионов рублей за сезон, а с учетом бонусов — около 80. Экс-вратарь „Трактора“ станет самым высокооплачиваемым голкипером FONBET КХЛ», — пишет издание «Спорт-Экспресс». Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб и оставил впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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