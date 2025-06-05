Демонстративная силовая акция: Союз журналистов России готов помочь коллегам из URA.RU

Союз журналистов России назвал недопустимыми действия силовиков в свердловской редакции URA.RU. Сотрудникам агентства будет оказана вся необходимая помощь, говорится в официальном заявлении.
«Союз журналистов России выражает свою поддержку коллегам-журналистам агентства Ura.ru. Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь», — говорится в тексте документа. Сам формат следственных мероприятий охарактеризован как «демонстративная силовая акция».
Утром 5 июня в офисе URA.RU в Екатеринбурге начались обыски. Работа редакции была частично парализована. Сотрудники свердловского СКР также провели обыски в квартирах журналистов.
Силовики задержали руководителя свердловской редакции Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. К ним обоим не пускали адвокатов. К Денису применили физическую силу, чтобы взломать его телефон. Ему задавали вопросы о фотографиях, где запечатлены начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Денис Паслер.
В ходе обысков в офисе физическая сила также была применена к главному редактору агентства Диане Козловой. Одной из сотрудниц — беременной — стало плохо.
Следователей интересуют источники происхождения информации о криминальных событиях в Свердловской области. Сайт URA.RU до сих пор работает с перебоями, задержки в публикации новостей достигают 30 — 40 минут. IT-специалисты не могут восстановить работу серверов.
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