Редактору URA.RU взломали телефон и спросили про фото Паслера и Мешкова

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У сотрудников URA.RU силой отбирают телефоны
У сотрудников URA.RU силой отбирают телефоны
новость из сюжета
В URA.RU проходят обыски

В ходе допроса свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова ему заломали руки и так разблокировали телефон. Также Аллаярова спросили: зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции URA.RU. Уже несколько часов сотрудники областного управления Следственного комитета РФ проводят обыск в редакции. Они сообщили, что ищут источники информации URA.RU о криминальных событиях в Свердловской области.

С трудом в редакцию удалось попасть адвокату. К Аллаярову адвоката не пустили.

В редакции физическая сила была применена к главному редактору агентства Диане Козловой. Работа URA.RU заблокирована, сайт работает со сбоями.

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В ходе допроса свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова ему заломали руки и так разблокировали телефон. Также Аллаярова спросили: зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции URA.RU. Уже несколько часов сотрудники областного управления Следственного комитета РФ проводят обыск в редакции. Они сообщили, что ищут источники информации URA.RU о криминальных событиях в Свердловской области. С трудом в редакцию удалось попасть адвокату. К Аллаярову адвоката не пустили. В редакции физическая сила была применена к главному редактору агентства Диане Козловой. Работа URA.RU заблокирована, сайт работает со сбоями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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