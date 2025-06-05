Редактору URA.RU взломали телефон и спросили про фото Паслера и Мешкова

В ходе допроса свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова ему заломали руки и так разблокировали телефон. Также Аллаярова спросили: зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции URA.RU. Уже несколько часов сотрудники областного управления Следственного комитета РФ проводят обыск в редакции. Они сообщили, что ищут источники информации URA.RU о криминальных событиях в Свердловской области.
С трудом в редакцию удалось попасть адвокату. К Аллаярову адвоката не пустили.
В редакции физическая сила была применена к главному редактору агентства Диане Козловой. Работа URA.RU заблокирована, сайт работает со сбоями.
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