04 июня 2025

«Применили силу дважды»: свердловский редактор URA.RU рассказал, как к нему вломились с обысками. Видео

К главе свердловской редакции URA.RU Аллаярову дважды применили силу при обысках
© Служба новостей «URA.RU»
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После обысков Дениса Аллаярова отвезли в СК, сейчас он на свободе
После обысков Дениса Аллаярова отвезли в СК, сейчас он на свободе Фото:

К редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову силовики дважды применили силу, когда пришли утром с обысками в квартиру. После его отвезли в областное управление следственного комитета, сейчас он на свободе. URA.RU публикует его комментарий от первого лица.

«Утром ко мне пришли с обысками, ломились в дверь. Когда я открыл, зашли сотрудники СК с понятыми, заявили, что у них есть постановление о возбуждении уголовного дела. С постановлением я знакомиться не стал без присутствия адвоката. Адвоката, к слову, не пустили ни в тот момент, ни в дальнейшем, несмотря на то, что она буквально ломилась в дверь, и я говорил, что это адвокат. Было сказано, что разберутся без адвоката.

Для того, чтобы разблокировать технику, применили силу дважды — заломили руки. Во второй раз спасли только присутствие понятых и предупреждение, что будут жалобы, и это все будет зафиксировано. Знакомить с материалами уголовного дела, с сутью претензий меня не стали, сказав лишь, что я якобы фотографировал — абсолютно неправда — как на работу ходит начальник нашей Свердловской полиции Александр Мешков и якобы губернатор Свердловской области. Вероятно имели ввиду Дениса Паслера, но его фамилию никто не назвал.

Мое уточнение, что таких фотографий я не делал, ни за кем не следил, оставили без комментариев. Полностью перевернули всю квартиру, провели обыски, очень внимательно осмотрели книги, в основном исторические, искали там какой-то экстремистский подтекст. Забрали ноутбук, два планшета. Отвезли в управление СК.

Там мне сказали, что я являюсь свидетелем, несмотря на то, что один из сотрудников в процессе обысков всячески давал понять, что я ни сегодня, ни в ближайшее время на свободе не окажусь. Еще он, видимо, оказался поклонником сериала «Полицейский с Рублевки», где один из главных героев боялся попасть за решетку, поскольку непонятно, что там с ним произошло бы с точки зрения половой неприкосновенности.

Мне заявили, что я являюсь свидетелем уже здесь, в управлении СК. Знакомить с материалами не стали: что за уголовное дело, кто является подозреваемым? С меня взяли подписку о неразглашении. Копию протокола не дали».

Утром 5 июня сотрудники Следственного комитета пришли с обысками не только к Аллаярову, но и корреспонденту Сергею Бодрову, который освещает криминальные темы, а также в головной офис агентства в Екатеринбурге. Из-за этого работа свердловской редакции оказалась парализованной почти полностью, а сайт работает со сбоями из-за технических ограничений.

Одной из сотрудниц, которая скоро собирается уходить в декрет, стало плохо. Несмотря на то, что женщина работает в отделе кадров и к свердловской редакции отношения не имеет, ее сначала отказались отпускать. Силу также применили и к главному редактору агентства Диане Козловой. URA.RU собирает все новости по теме в онлайн-трансляции.

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К редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову силовики дважды применили силу, когда пришли утром с обысками в квартиру. После его отвезли в областное управление следственного комитета, сейчас он на свободе. URA.RU публикует его комментарий от первого лица. «Утром ко мне пришли с обысками, ломились в дверь. Когда я открыл, зашли сотрудники СК с понятыми, заявили, что у них есть постановление о возбуждении уголовного дела. С постановлением я знакомиться не стал без присутствия адвоката. Адвоката, к слову, не пустили ни в тот момент, ни в дальнейшем, несмотря на то, что она буквально ломилась в дверь, и я говорил, что это адвокат. Было сказано, что разберутся без адвоката. Для того, чтобы разблокировать технику, применили силу дважды — заломили руки. Во второй раз спасли только присутствие понятых и предупреждение, что будут жалобы, и это все будет зафиксировано. Знакомить с материалами уголовного дела, с сутью претензий меня не стали, сказав лишь, что я якобы фотографировал — абсолютно неправда — как на работу ходит начальник нашей Свердловской полиции Александр Мешков и якобы губернатор Свердловской области. Вероятно имели ввиду Дениса Паслера, но его фамилию никто не назвал. Там мне сказали, что я являюсь свидетелем, несмотря на то, что один из сотрудников в процессе обысков всячески давал понять, что я ни сегодня, ни в ближайшее время на свободе не окажусь. Еще он, видимо, оказался поклонником сериала «Полицейский с Рублевки», где один из главных героев боялся попасть за решетку, поскольку непонятно, что там с ним произошло бы с точки зрения половой неприкосновенности. Мне заявили, что я являюсь свидетелем уже здесь, в управлении СК. Знакомить с материалами не стали: что за уголовное дело, кто является подозреваемым? С меня взяли подписку о неразглашении. Копию протокола не дали». Утром 5 июня сотрудники Следственного комитета пришли с обысками не только к Аллаярову, но и корреспонденту Сергею Бодрову, который освещает криминальные темы, а также в головной офис агентства в Екатеринбурге. Из-за этого работа свердловской редакции оказалась парализованной почти полностью, а сайт работает со сбоями из-за технических ограничений. Одной из сотрудниц, которая скоро собирается уходить в декрет, стало плохо. Несмотря на то, что женщина работает в отделе кадров и к свердловской редакции отношения не имеет, ее сначала отказались отпускать. Силу также применили и к главному редактору агентства Диане Козловой. URA.RU собирает все новости по теме в онлайн-трансляции.
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