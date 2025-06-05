В Кургане два выпускника сдали ЕГЭ на максимальный балл

Мэр Кургана поздравил выпускников и пожелал им дальнейших успехов в жизни

В Кургане два выпускника гимназии № 31 сдали ЕГЭ на максимальный балл. Об этом сообщает мэр Кургана Антон Науменко в своем tg-канале.

«По результатам у Кургана две стобалльных работы — по химии и литературе. Оба выпускника, набравшие 100 баллов, учатся в гимназии № 31», — подчеркнул Науменко.

Кроме того, значительное число учащихся продемонстрировало отличные знания: свыше восьмидесяти баллов по химии смогли набрать 44 выпускника, а историю отлично написали 35 учеников. Мэр поздравил выпускников и пожелал им дальнейших успехов в жизни. Он также отблагодарил учителей, которые подготовили школьников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном. А в Курганской области ЕГЭ по немецкому сдают 5 июня всего два человека.