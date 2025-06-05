05 июня 2025

В Кургане обсуждают деловую поездку губернатора Шумкова в Азербайджан. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков может поехать с деловым визитом в Азербайджан
Вадим Шумков может поехать с деловым визитом в Азербайджан

В Курганской области обсуждают возможную деловую поездку губернатора Вадима Шумкова в Азербайджан. Вместе с ним в рамках бизнес-миссии планирует поехать ряд чиновников и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Ориентировочно, визит в дружественную страну запланирован на осень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из правительства региона.

«Вадим Шумков отправится с бизнес-миссией в Азербайджан. Вероятно, что поездка состоится этой осенью. Делегацию во главе с губернатором пригласил посол Рахман Мустафаев по итогам визита в Курган», — сообщил инсайдер.

Другой источник отметил, что особое внимание посол обратил на крупные дорожные предприятия и мостостроительный завод региона. По словам собеседника, после визита делегации в Азербайджан могут быть заключены контракты на поставку спецтехники. Это позволит еще больше увеличить товарооборот между регионом и республикой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. Журналисту сообщили, что пока информации по поездке нет.

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Ранее URA.RU писало, что азербайджанский посол Рахман Мустафаев впервые посетил Курган. Дипломат провел встречу с главой региона, встретился с национальной диаспорой. Также в ходе рабочей поездки он посетил Центр Илизарова, познакомился с работой Курганского автобусного завода, предприятий «Вездеходы Бурлак» и «Синтез». Были проведены деловые встречи с руководством и представителями «Кургастальмоста», «Кургандормаша» и завода дорожной техники «Регион 45». Дипломат вместе с замгубернатора региона Сергеем Гавриным возложил цветы к Вечному огню, почтив память павших солдат в Великой Отечественной войне.

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В Курганской области обсуждают возможную деловую поездку губернатора Вадима Шумкова в Азербайджан. Вместе с ним в рамках бизнес-миссии планирует поехать ряд чиновников и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Ориентировочно, визит в дружественную страну запланирован на осень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из правительства региона. «Вадим Шумков отправится с бизнес-миссией в Азербайджан. Вероятно, что поездка состоится этой осенью. Делегацию во главе с губернатором пригласил посол Рахман Мустафаев по итогам визита в Курган», — сообщил инсайдер. Другой источник отметил, что особое внимание посол обратил на крупные дорожные предприятия и мостостроительный завод региона. По словам собеседника, после визита делегации в Азербайджан могут быть заключены контракты на поставку спецтехники. Это позволит еще больше увеличить товарооборот между регионом и республикой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. Журналисту сообщили, что пока информации по поездке нет. Ранее URA.RU писало, что азербайджанский посол Рахман Мустафаев впервые посетил Курган. Дипломат провел встречу с главой региона, встретился с национальной диаспорой. Также в ходе рабочей поездки он посетил Центр Илизарова, познакомился с работой Курганского автобусного завода, предприятий «Вездеходы Бурлак» и «Синтез». Были проведены деловые встречи с руководством и представителями «Кургастальмоста», «Кургандормаша» и завода дорожной техники «Регион 45». Дипломат вместе с замгубернатора региона Сергеем Гавриным возложил цветы к Вечному огню, почтив память павших солдат в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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