Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в ходе официального визита в Курган отметил красоту города. Особенно ему понравился Заозерный район, где много новостроек и молодых людей. Об этом дипломат рассказал журналистам.
«Особенно мне понравился Заозерный район, новостройки, красивые дома, эта природа. Я прогулялся вдоль реки Тобол, тоже очень яркое впечатление. Чисто, красиво, симпатично, много молодых людей. Самые приятные, самые теплые впечатления о посещении Кургана», — сообщил Мустафаев. Его цитирует telegram-канал «Курганская область официально».
Дипломат подчеркнул, что Курган и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Мустафаев побывал на предприятиях города, посетил Центр Илизарова.
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