«Красивые новостройки и много молодежи»: посол Азербайджана Мустафаев прогулялся по Кургану. Видео

Посол Азербайджана Мустафаев: в Заозерном районе Кургана много новостроек
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В Заозерном много новых домов
В Заозерном много новых домов Фото:

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в ходе официального визита в Курган отметил красоту города. Особенно ему понравился Заозерный район, где много новостроек и молодых людей. Об этом дипломат рассказал журналистам.

«Особенно мне понравился Заозерный район, новостройки, красивые дома, эта природа. Я прогулялся вдоль реки Тобол, тоже очень яркое впечатление. Чисто, красиво, симпатично, много молодых людей. Самые приятные, самые теплые впечатления о посещении Кургана», — сообщил Мустафаев. Его цитирует telegram-канал «Курганская область официально».

Дипломат подчеркнул, что Курган и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Мустафаев побывал на предприятиях города, посетил Центр Илизарова. 

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Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в ходе официального визита в Курган отметил красоту города. Особенно ему понравился Заозерный район, где много новостроек и молодых людей. Об этом дипломат рассказал журналистам. «Особенно мне понравился Заозерный район, новостройки, красивые дома, эта природа. Я прогулялся вдоль реки Тобол, тоже очень яркое впечатление. Чисто, красиво, симпатично, много молодых людей. Самые приятные, самые теплые впечатления о посещении Кургана», — сообщил Мустафаев. Его цитирует telegram-канал «Курганская область официально». Дипломат подчеркнул, что Курган и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Мустафаев побывал на предприятиях города, посетил Центр Илизарова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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