«Пузыря на рынке жилья бояться не надо»: тюменский миллионер дал прогноз рынка недвижимости РФ

Ильдар Хусаинов: пузыря на рынке недвижимости Тюмени и России можно не бояться
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава «Этажей» Хусаинов уверен, что рынок жилья достаточно пластичен
Глава «Этажей» Хусаинов уверен, что рынок жилья достаточно пластичен

«Пузыря», которым глава Центробанка Эльвира Набиуллина пугает рынок недвижимости последние месяцы, можно не бояться. Уверенность в этом в ходе интервью URA.RU высказал тюменский миллионер, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Рынок жилья в России похож на упругий шарик скорее. Его можно смять с какой-то стороны, но он выровняется. Застройщики найдут способ отрегулировать рынок при помощи объемов и сроков строительства», — пояснил свою позицию бизнесмен.

Хусаинов уверен, что ждать появления «пузыря» на рынке стоит не раньше 2027 года. «Это произойдет потому, что застройщики перестроят свои стратегии по срокам и объемам, а тем временем восстановится спрос. ы сейчас видим признаки пузыря, но сформируется он не раньше, чем через пару лет», — сообщил он URA.RU.

Ранее миллионер рассказал, как выглядит современный рынок недвижимости в Тюмени и России. По мнению Хусаинова, ситуация с отрасли стабильная, однако в регионе уже начались конкурентные войны.

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«Пузыря», которым глава Центробанка Эльвира Набиуллина пугает рынок недвижимости последние месяцы, можно не бояться. Уверенность в этом в ходе интервью URA.RU высказал тюменский миллионер, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Рынок жилья в России похож на упругий шарик скорее. Его можно смять с какой-то стороны, но он выровняется. Застройщики найдут способ отрегулировать рынок при помощи объемов и сроков строительства», — пояснил свою позицию бизнесмен. Хусаинов уверен, что ждать появления «пузыря» на рынке стоит не раньше 2027 года. «Это произойдет потому, что застройщики перестроят свои стратегии по срокам и объемам, а тем временем восстановится спрос. ы сейчас видим признаки пузыря, но сформируется он не раньше, чем через пару лет», — сообщил он URA.RU. Ранее миллионер рассказал, как выглядит современный рынок недвижимости в Тюмени и России. По мнению Хусаинова, ситуация с отрасли стабильная, однако в регионе уже начались конкурентные войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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