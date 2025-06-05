«Пузыря на рынке жилья бояться не надо»: тюменский миллионер дал прогноз рынка недвижимости РФ

Ильдар Хусаинов: пузыря на рынке недвижимости Тюмени и России можно не бояться

05 июня 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

Глава «Этажей» Хусаинов уверен, что рынок жилья достаточно пластичен Никита Сабашников, URA.RU «Пузыря», которым глава Центробанка Эльвира Набиуллина пугает рынок недвижимости последние месяцы, можно не бояться. Уверенность в этом в ходе интервью URA.RU высказал тюменский миллионер, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Рынок жилья в России похож на упругий шарик скорее. Его можно смять с какой-то стороны, но он выровняется. Застройщики найдут способ отрегулировать рынок при помощи объемов и сроков строительства», — пояснил свою позицию бизнесмен. Хусаинов уверен, что ждать появления «пузыря» на рынке стоит не раньше 2027 года. «Это произойдет потому, что застройщики перестроят свои стратегии по срокам и объемам, а тем временем восстановится спрос. ы сейчас видим признаки пузыря, но сформируется он не раньше, чем через пару лет», — сообщил он URA.RU. Ранее миллионер рассказал, как выглядит современный рынок недвижимости в Тюмени и России. По мнению Хусаинова, ситуация с отрасли стабильная, однако в регионе уже начались конкурентные войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Пузыря», которым глава Центробанка Эльвира Набиуллина пугает рынок недвижимости последние месяцы, можно не бояться. Уверенность в этом в ходе интервью URA.RU высказал тюменский миллионер, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Рынок жилья в России похож на упругий шарик скорее. Его можно смять с какой-то стороны, но он выровняется. Застройщики найдут способ отрегулировать рынок при помощи объемов и сроков строительства», — пояснил свою позицию бизнесмен. Хусаинов уверен, что ждать появления «пузыря» на рынке стоит не раньше 2027 года. «Это произойдет потому, что застройщики перестроят свои стратегии по срокам и объемам, а тем временем восстановится спрос. ы сейчас видим признаки пузыря, но сформируется он не раньше, чем через пару лет», — сообщил он URA.RU. Ранее миллионер рассказал, как выглядит современный рынок недвижимости в Тюмени и России. По мнению Хусаинова, ситуация с отрасли стабильная, однако в регионе уже начались конкурентные войны.