После обысков журналисты свердловской редакции URA.RU просят о переводе, боясь преследования за честную работу

Журналисты свердловской редакции URA.RU просят о переводе после обысков

05 июня 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

К журналистам силовики пришли с кувалдой Фото: URA.RU Журналисты URA.RU попросили о переводе в другие региональные редакции, ссылаясь на непредсказуемость последствий честной и профессиональной работы в Свердловской области. О переводе попросили пять сотрудников, сообщил глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин. «Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов. На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство РФ. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в «телеге» и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет». В настоящий момент обыск в редакции продолжается. Свердловский редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров после допроса в качестве свидетелей, отпущены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты URA.RU попросили о переводе в другие региональные редакции, ссылаясь на непредсказуемость последствий честной и профессиональной работы в Свердловской области. О переводе попросили пять сотрудников, сообщил глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин. «Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов. На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство РФ. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в «телеге» и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет». В настоящий момент обыск в редакции продолжается. Свердловский редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров после допроса в качестве свидетелей, отпущены.