04 июня 2025

После обысков журналисты свердловской редакции URA.RU просят о переводе, боясь преследования за честную работу

Журналисты свердловской редакции URA.RU просят о переводе после обысков
© Служба новостей «URA.RU»
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К журналистам силовики пришли с кувалдой
К журналистам силовики пришли с кувалдой Фото:

Журналисты URA.RU попросили о переводе в другие региональные редакции, ссылаясь на непредсказуемость последствий честной и профессиональной работы в Свердловской области. О переводе попросили пять сотрудников, сообщил глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин.

«Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов.

На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство РФ. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в «телеге» и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет».

В настоящий момент обыск в редакции продолжается. Свердловский редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров после допроса в качестве свидетелей, отпущены.

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Журналисты URA.RU попросили о переводе в другие региональные редакции, ссылаясь на непредсказуемость последствий честной и профессиональной работы в Свердловской области. О переводе попросили пять сотрудников, сообщил глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин. «Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов. На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство РФ. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в «телеге» и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет». В настоящий момент обыск в редакции продолжается. Свердловский редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров после допроса в качестве свидетелей, отпущены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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