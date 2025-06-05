На скандально задержанного блогера Щепихина заведено уголовное дело

На блогера Щепихина заведено дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды»

05 июня 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Щепихин обвиняется по статье 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» На блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». «Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы», — пишет telegram-канал Mash. В данный момент Щепихин задержан и находится на допросе в СК. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Новость по теме «Сильно не пытали»: что сказал бизнесмен Щепихин о своем задержании. Видео Ранее Щепихина похитили неизвестные на территории Ярославского вокзала в Москве и увезли за город. Как потом выяснилось, среди них были сотрудники Росгвардии, а именно чеченские силовики. По словам представителей чеченских властей, его не похитили, а задержали, и тем самым блогеру спасли жизнь. Операция была связана с оскорблениями Щепихина в адрес чеченцев и мусульман. Следком возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». «Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы», — пишет telegram-канал Mash. В данный момент Щепихин задержан и находится на допросе в СК. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее Щепихина похитили неизвестные на территории Ярославского вокзала в Москве и увезли за город. Как потом выяснилось, среди них были сотрудники Росгвардии, а именно чеченские силовики. По словам представителей чеченских властей, его не похитили, а задержали, и тем самым блогеру спасли жизнь. Операция была связана с оскорблениями Щепихина в адрес чеченцев и мусульман. Следком возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.