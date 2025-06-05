На скандально задержанного блогера Щепихина заведено уголовное дело

На блогера Щепихина заведено дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды»
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Щепихин обвиняется по статье 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды»
Щепихин обвиняется по статье 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды»

На блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы», — пишет telegram-канал Mash. В данный момент Щепихин задержан и находится на допросе в СК. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Ранее Щепихина похитили неизвестные на территории Ярославского вокзала в Москве и увезли за город. Как потом выяснилось, среди них были сотрудники Росгвардии, а именно чеченские силовики. По словам представителей чеченских властей, его не похитили, а задержали, и тем самым блогеру спасли жизнь. Операция была связана с оскорблениями Щепихина в адрес чеченцев и мусульман. Следком возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.

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На блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». «Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы», — пишет telegram-канал Mash. В данный момент Щепихин задержан и находится на допросе в СК. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее Щепихина похитили неизвестные на территории Ярославского вокзала в Москве и увезли за город. Как потом выяснилось, среди них были сотрудники Росгвардии, а именно чеченские силовики. По словам представителей чеченских властей, его не похитили, а задержали, и тем самым блогеру спасли жизнь. Операция была связана с оскорблениями Щепихина в адрес чеченцев и мусульман. Следком возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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