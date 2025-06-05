Ожидания от Трампа и вопрос снятия санкций: о чем сказал журналистам Дмитрий Песков 5 июня

На фоне обострения ситуации вокруг ударов по российским аэродромам и подрыва пассажирского поезда, Кремль усиливает риторику в адрес Киева, называя его режим «государственным террористом», но не сворачивает дипломатические контакты. О чем еще рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — в материале URA.RU.
Заявление по Украине
Песков напомнил о заявлениях президента на совещании с правительством, где обсуждался подрыв пассажирского поезда в Брянской области. Владимир Путин охарактеризовал действия Киева как «терроризм на государственном уровне» и напрямую возложил ответственность на политическое руководство Украины.
Реакция США на атаки ВСУ
На вопрос о словах Дональда Трампа, который заявил, что не знал о планах ВСУ атаковать российские аэродромы, Песков подтвердил, что подобное прозвучало в телефонном разговоре между президентами. Однако Москва ждет от Запада «жесткого осуждения как минимум», особенно на фоне обвинений в терроризме.
Контакт с Трампом
Вчерашний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом длился один час 10 минут. Договоренности о встрече достигнуты не были, однако есть «общее понимание необходимости такой встречи при условии весомой подготовки». Песков подчеркнул конструктивный характер беседы, отказавшись придавать значение ее меньшей продолжительности по сравнению с предыдущей.
Россия готова содействовать Ирану
Обсуждалась и тема иранской ядерной программы. По словам Пескова, Путин выразил готовность использовать партнерские отношения с Тегераном для содействия переговорному процессу. При этом визит президента РФ в Иран пока не планируется.
Диалог с новым Папой
Впервые состоялся разговор Владимира Путина с новым Папой Римским Львом XIV. Обсуждались гуманитарные вопросы, посредническая роль Ватикана в украинском конфликте в прикладной плоскости не рассматривалась. Инициатива контакта исходила от Святого престола, и президент России воспользовался моментом, чтобы поздравить Папу с избранием.
Ответ на атаки по аэродромам
Президент подтвердил возможность ответа на удары ВСУ по аэродромам. Однако детали, сроки и формы ответа определит военное командование. Песков отметил, что «все будет сделано, когда и как посчитают целесообразным наши военные».
Переговоры в Стамбуле
На вопрос о возможной приостановке переговоров с Украиной после новых атак на гражданские объекты, Песков указал: факт того, что киевский режим, по мнению Москвы, принял террористический облик, «не может не учитываться». Однако, несмотря на это, на совещании с участием президента глава МИД подчеркнул необходимость продолжения рабочих контактов — эта позиция была поддержана главой государства.
Санкции вне повестки
Санкционная тематика во вчерашнем разговоре с Трампом не поднималась. Что касается недавних атак в Курской и Брянской областях, Песков подтвердил, что решения подобного рода «невозможны без высшего политического уровня» в Киеве. В Кремле не сомневаются в прямой ответственности президента Украины.
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