Два острова и сотни миль берега очистили ямальские экологи

Глава ЯНАО Артюхов поздравил экологов с праздником

05 июня 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил экологов с праздником Фото: Илья Московец © URA.RU Два острова в Карском море и сотни миль прибрежной зоны очистили экологи и волонтеры «Зеленой Арктики» С профессиональным праздником их поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Благодаря вашим усилиям реализуются важные проекты по сохранению биоразнообразия, рациональному использованию природных ресурсов, развитию системы мониторинга окружающей среды. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сохранить уникальную природу Ямала для будущих поколений», — цитирует слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте. За 11 лет существования организации «Зеленая Арктика» удалось очистить девять ямальских локаций, включая два острова в Карском море, собрав свыше 2 600 тонн металлолома. Ямальские волонтеры осуществляли очистку прибрежной линии в Анапе от мазута.



Также при поддержке регионального правительства в округе реализуются проекты по сохранению и восстановлению популяций краснокнижных стерхов, кречетов и овцебыков. В регионе, по словам пресс-службы правительства, реализуются многочисленные экологические проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два острова в Карском море и сотни миль прибрежной зоны очистили экологи и волонтеры «Зеленой Арктики» С профессиональным праздником их поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Благодаря вашим усилиям реализуются важные проекты по сохранению биоразнообразия, рациональному использованию природных ресурсов, развитию системы мониторинга окружающей среды. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сохранить уникальную природу Ямала для будущих поколений», — цитирует слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте. За 11 лет существования организации «Зеленая Арктика» удалось очистить девять ямальских локаций, включая два острова в Карском море, собрав свыше 2 600 тонн металлолома. Ямальские волонтеры осуществляли очистку прибрежной линии в Анапе от мазута. Также при поддержке регионального правительства в округе реализуются проекты по сохранению и восстановлению популяций краснокнижных стерхов, кречетов и овцебыков. В регионе, по словам пресс-службы правительства, реализуются многочисленные экологические проекты.