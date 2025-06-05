Мэр Челябинска Лошкин: губернатор Текслер поставил цель улучшить качество жизни

05 июня 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин поделился мнением о ключевой теме послания губернатора депутатам заксобрания Вадим Ахметов © URA.RU Главной целью развития Челябинской области, которую озвучил глава региона Алексей Текслер в своем послании депутатам областного заксобрания, является улучшение качества жизни. Об этом заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин. «Ведь все задачи, поставленные губернатором, сконцентрированы вокруг одной главной цели — человека, его качества жизни», — подчеркнул Лошкин. Он отметил, что центральной темой послания стало решение задач бойцов СВО и членов их семей под единым лозунгом «Все для Победы». Лошкин отметил, что в Челябинске целиком разделяет эти идеи, делая все возможное для военных и их семей. Так, на передовую регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы со всеми необходимыми товарами. Здесь, в тылу, семьям бойцов помогают решать бытовые вопросы, военных с семьями поддерживают психологи и реабилитологи. «Мы уже открыли первый в городе кризисный центр психологической помощи для участников СВО и их близких, куда можно обратиться за поддержкой по любым вопросам. Еще один появится в июне этого года», — добавил Лошкин. Глава города уточнил, что он уже дал поручение создать подобные центры в каждом районе города, чтобы они были в шаговой доступности. Также Лошкин отметил, что глава региона уделил большое внимание развитию самого областного центра. «При его поддержке инициированы масштабные и качественно новые для города проекты в самых разных сферах — здравоохранение, образование, спорт, транспортная доступность и благоустройство. Все это даст мощный импульс городу и, в конечном счете, сделает его лучше и интереснее для каждого челябинца», — сказал глава города. Он добавил, что совместными усилиями будут созданы комфортные и безопасные условия для всех горожан, чтобы именно здесь хотелось жить семьей, работать и воспитывать детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главной целью развития Челябинской области, которую озвучил глава региона Алексей Текслер в своем послании депутатам областного заксобрания, является улучшение качества жизни. Об этом заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин. «Ведь все задачи, поставленные губернатором, сконцентрированы вокруг одной главной цели — человека, его качества жизни», — подчеркнул Лошкин. Он отметил, что центральной темой послания стало решение задач бойцов СВО и членов их семей под единым лозунгом «Все для Победы». Лошкин отметил, что в Челябинске целиком разделяет эти идеи, делая все возможное для военных и их семей. Так, на передовую регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы со всеми необходимыми товарами. Здесь, в тылу, семьям бойцов помогают решать бытовые вопросы, военных с семьями поддерживают психологи и реабилитологи. «Мы уже открыли первый в городе кризисный центр психологической помощи для участников СВО и их близких, куда можно обратиться за поддержкой по любым вопросам. Еще один появится в июне этого года», — добавил Лошкин. Глава города уточнил, что он уже дал поручение создать подобные центры в каждом районе города, чтобы они были в шаговой доступности. Также Лошкин отметил, что глава региона уделил большое внимание развитию самого областного центра. «При его поддержке инициированы масштабные и качественно новые для города проекты в самых разных сферах — здравоохранение, образование, спорт, транспортная доступность и благоустройство. Все это даст мощный импульс городу и, в конечном счете, сделает его лучше и интереснее для каждого челябинца», — сказал глава города. Он добавил, что совместными усилиями будут созданы комфортные и безопасные условия для всех горожан, чтобы именно здесь хотелось жить семьей, работать и воспитывать детей.