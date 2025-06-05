Какие поезда задерживаются из-за взрыва в Воронежской области. Список

Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате этого происшествия задерживаются несколько поездов. Полный список составов, которые не могут следовать по расписанию — в материале URA.RU.
Федеральная пассажирская компания (ФПК):
- — №360 Калининград — Адлер
- — №304 Москва — Сухум
- — №460 Тамбов — Адлер
- — №44 Москва — Имеретинский курорт
- — №62 Москва — Нальчик
- — №558 Москва — Имеретинский курорт
- — №278 Санкт-Петербург — Анапа
- — №156 Москва — Анапа
- — №50 Санкт-Петербург — Кисловодск
- — №110 Москва — Анапа
- — №38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт
- — №255 Анапа — Сосногорск
- — №525 Новороссийск — Екатеринбург
- — №101 Адлер — Москва
- — №3 Кисловодск — Москва
- — №83 Адлер — Москва
- — №219 Адлер — Вологда
- — №35 Адлер — Санкт-Петербург
- — №293 Анапа — Мурманск
- — №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород
- — №109 Анапа — Москва
«Гранд Сервис Экспресс»:
- — №007/008 Санкт-Петербург — Севастополь
- — №173/174 Москва — Евпатория
- — №92/93 Москва — Севастополь
- — №17/18 Симферополь — Москва
- — №27/28 Симферополь — Москва
Пассажирам рекомендуется следить за информацией от железнодорожных компаний и учитывать потенциальные задержки при планировании поездок. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, власти работают над скорейшим восстановлением движения. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU.
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