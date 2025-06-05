Какие поезда задерживаются из-за взрыва в Воронежской области. Список

Более 20 поездов задерживается из-за ЧП в Воронежской области
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Список поездов, которые опаздывают из-за ЧП в Воронежской области
Список поездов, которые опаздывают из-за ЧП в Воронежской области

Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате этого происшествия задерживаются несколько поездов. Полный список составов, которые не могут следовать по расписанию — в материале URA.RU.

Федеральная пассажирская компания (ФПК):

  • — №360 Калининград — Адлер
  • — №304 Москва — Сухум
  • — №460 Тамбов — Адлер
  • — №44 Москва — Имеретинский курорт
  • — №62 Москва — Нальчик
  • — №558 Москва — Имеретинский курорт
  • — №278 Санкт-Петербург — Анапа
  • — №156 Москва — Анапа
  • — №50 Санкт-Петербург — Кисловодск
  • — №110 Москва — Анапа
  • — №38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт
  • — №255 Анапа — Сосногорск
  • — №525 Новороссийск — Екатеринбург
  • — №101 Адлер — Москва
  • — №3 Кисловодск — Москва
  • — №83 Адлер — Москва
  • — №219 Адлер — Вологда
  • — №35 Адлер — Санкт-Петербург
  • — №293 Анапа — Мурманск
  • — №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород
  • — №109 Анапа — Москва

«Гранд Сервис Экспресс»:

  • — №007/008 Санкт-Петербург — Севастополь
  • — №173/174 Москва — Евпатория
  • — №92/93 Москва — Севастополь
  • — №17/18 Симферополь — Москва
  • — №27/28 Симферополь — Москва

Пассажирам рекомендуется следить за информацией от железнодорожных компаний и учитывать потенциальные задержки при планировании поездок. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, власти работают над скорейшим восстановлением движения. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU.

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Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате этого происшествия задерживаются несколько поездов. Полный список составов, которые не могут следовать по расписанию — в материале URA.RU. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от железнодорожных компаний и учитывать потенциальные задержки при планировании поездок. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, власти работают над скорейшим восстановлением движения. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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