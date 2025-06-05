Какие поезда задерживаются из-за взрыва в Воронежской области. Список

Более 20 поездов задерживается из-за ЧП в Воронежской области

05 июня 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

Список поездов, которые опаздывают из-за ЧП в Воронежской области Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате этого происшествия задерживаются несколько поездов. Полный список составов, которые не могут следовать по расписанию — в материале URA.RU. Федеральная пассажирская компания (ФПК): — №360 Калининград — Адлер

— №304 Москва — Сухум

— №460 Тамбов — Адлер

— №44 Москва — Имеретинский курорт

— №62 Москва — Нальчик

— №558 Москва — Имеретинский курорт

— №278 Санкт-Петербург — Анапа

— №156 Москва — Анапа

— №50 Санкт-Петербург — Кисловодск

— №110 Москва — Анапа

— №38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт

— №255 Анапа — Сосногорск

— №525 Новороссийск — Екатеринбург

— №101 Адлер — Москва

— №3 Кисловодск — Москва

— №83 Адлер — Москва

— №219 Адлер — Вологда

— №35 Адлер — Санкт-Петербург

— №293 Анапа — Мурманск

— №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород

— №109 Анапа — Москва «Гранд Сервис Экспресс»: — №007/008 Санкт-Петербург — Севастополь

— №173/174 Москва — Евпатория

— №92/93 Москва — Севастополь

— №17/18 Симферополь — Москва

— №27/28 Симферополь — Москва Пассажирам рекомендуется следить за информацией от железнодорожных компаний и учитывать потенциальные задержки при планировании поездок. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, власти работают над скорейшим восстановлением движения. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение поездов на юге Воронежской области временно остановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате этого происшествия задерживаются несколько поездов. Полный список составов, которые не могут следовать по расписанию — в материале URA.RU. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от железнодорожных компаний и учитывать потенциальные задержки при планировании поездок. На данный момент причина повреждения остается неизвестной. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, власти работают над скорейшим восстановлением движения. Подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области — в материале URA.RU.