Батюшки и муллы Курганской области вместе боролись с экстремизмом в тюрьмах. Фото

В курганских колониях священники пообщались с зеками и дали религиозные советы

05 июня 2025 в 16:31 Размер текста - 17 +

Священники дали советы курганским зекам Илья Московец, URA.RU Православные священники и мусульманские религиозные деятели посетили исправительные колонии №1 и №2 в Курганской области. Они пообщались с руководством колоний, поговорили с заключенными и обсудили важность взаимопонимания между представителями различных конфессий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области. «Мероприятие проведено в целях профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в местах лишения свободы, формирования толерантного отношения к приверженцам иных вероучений. В состав межрелигиозной группы вошли помощник начальника УФСИН России по Курганской области по организации работы с верующими иерей Курганской и Белозерской епархии Андрей Верхотуров, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, иерей Курганской и Белозерской епархии Алексей Талыпов, имам-хатыб Шадринской соборной мечети Калый хазрат Байдашев и имам-мухтасиб Альменевского и Целинного районов Курганской области Рим хазрат Галимов», — пишет ведомство. Во время посещения храмов и молитвенных комнат, священнослужители рассказали заключенным о смысле религии, важности уважения и мира между людьми. Осужденным дали советы по изучению духовной литературы и проведению религиозных ритуалов согласно законам страны. Священник Андрей Верхотуров и муфтий Ринат Раев подчеркнули, что любые проявления вражды противоречат основным принципам настоящей веры. Заключительным аккордом стало обращение к осужденным с призывом соблюдать законы и порядок, активно участвовать в религиозных мероприятиях и развивать свою веру правильным образом. Ранее URA.RU сообщало, что десант священнослужителей приехал в курганские колонии к зекам. Они встретились с осужденными и обсудили с ними вопросы толерантности, экстремизма, связанные с религией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Православные священники и мусульманские религиозные деятели посетили исправительные колонии №1 и №2 в Курганской области. Они пообщались с руководством колоний, поговорили с заключенными и обсудили важность взаимопонимания между представителями различных конфессий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области. «Мероприятие проведено в целях профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в местах лишения свободы, формирования толерантного отношения к приверженцам иных вероучений. В состав межрелигиозной группы вошли помощник начальника УФСИН России по Курганской области по организации работы с верующими иерей Курганской и Белозерской епархии Андрей Верхотуров, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, иерей Курганской и Белозерской епархии Алексей Талыпов, имам-хатыб Шадринской соборной мечети Калый хазрат Байдашев и имам-мухтасиб Альменевского и Целинного районов Курганской области Рим хазрат Галимов», — пишет ведомство. Во время посещения храмов и молитвенных комнат, священнослужители рассказали заключенным о смысле религии, важности уважения и мира между людьми. Осужденным дали советы по изучению духовной литературы и проведению религиозных ритуалов согласно законам страны. Священник Андрей Верхотуров и муфтий Ринат Раев подчеркнули, что любые проявления вражды противоречат основным принципам настоящей веры. Заключительным аккордом стало обращение к осужденным с призывом соблюдать законы и порядок, активно участвовать в религиозных мероприятиях и развивать свою веру правильным образом. Ранее URA.RU сообщало, что десант священнослужителей приехал в курганские колонии к зекам. Они встретились с осужденными и обсудили с ними вопросы толерантности, экстремизма, связанные с религией.