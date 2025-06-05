Батюшки и муллы Курганской области вместе боролись с экстремизмом в тюрьмах. Фото

В курганских колониях священники пообщались с зеками и дали религиозные советы
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Священники дали советы курганским зекам
Священники дали советы курганским зекам

Православные священники и мусульманские религиозные деятели посетили исправительные колонии №1 и №2 в Курганской области. Они пообщались с руководством колоний, поговорили с заключенными и обсудили важность взаимопонимания между представителями различных конфессий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.

«Мероприятие проведено в целях профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в местах лишения свободы, формирования толерантного отношения к приверженцам иных вероучений. В состав межрелигиозной группы вошли помощник начальника УФСИН России по Курганской области по организации работы с верующими иерей Курганской и Белозерской епархии Андрей Верхотуров, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, иерей Курганской и Белозерской епархии Алексей Талыпов, имам-хатыб Шадринской соборной мечети Калый хазрат Байдашев и имам-мухтасиб Альменевского и Целинного районов Курганской области Рим хазрат Галимов», — пишет ведомство.

Во время посещения храмов и молитвенных комнат, священнослужители рассказали заключенным о смысле религии, важности уважения и мира между людьми. Осужденным дали советы по изучению духовной литературы и проведению религиозных ритуалов согласно законам страны. Священник Андрей Верхотуров и муфтий Ринат Раев подчеркнули, что любые проявления вражды противоречат основным принципам настоящей веры. Заключительным аккордом стало обращение к осужденным с призывом соблюдать законы и порядок, активно участвовать в религиозных мероприятиях и развивать свою веру правильным образом.

Ранее URA.RU сообщало, что десант священнослужителей приехал в курганские колонии к зекам. Они встретились с осужденными и обсудили с ними вопросы толерантности, экстремизма, связанные с религией.

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Православные священники и мусульманские религиозные деятели посетили исправительные колонии №1 и №2 в Курганской области. Они пообщались с руководством колоний, поговорили с заключенными и обсудили важность взаимопонимания между представителями различных конфессий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области. «Мероприятие проведено в целях профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в местах лишения свободы, формирования толерантного отношения к приверженцам иных вероучений. В состав межрелигиозной группы вошли помощник начальника УФСИН России по Курганской области по организации работы с верующими иерей Курганской и Белозерской епархии Андрей Верхотуров, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, иерей Курганской и Белозерской епархии Алексей Талыпов, имам-хатыб Шадринской соборной мечети Калый хазрат Байдашев и имам-мухтасиб Альменевского и Целинного районов Курганской области Рим хазрат Галимов», — пишет ведомство. Во время посещения храмов и молитвенных комнат, священнослужители рассказали заключенным о смысле религии, важности уважения и мира между людьми. Осужденным дали советы по изучению духовной литературы и проведению религиозных ритуалов согласно законам страны. Священник Андрей Верхотуров и муфтий Ринат Раев подчеркнули, что любые проявления вражды противоречат основным принципам настоящей веры. Заключительным аккордом стало обращение к осужденным с призывом соблюдать законы и порядок, активно участвовать в религиозных мероприятиях и развивать свою веру правильным образом. Ранее URA.RU сообщало, что десант священнослужителей приехал в курганские колонии к зекам. Они встретились с осужденными и обсудили с ними вопросы толерантности, экстремизма, связанные с религией.
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