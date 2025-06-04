Экс-помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий прибудет на Ямал 9 июня. По информации источников URA.RU в политических кругах, он займет должность заместителя губернатора округа.
«Евгений Гурарий оставил должность помощника полпреда по УрФО и должен приехать на Ямал 9 июня. На какую должность его назначат — точно неизвестно, предварительно он займет пост заместителя губернатора Ямала», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.
Гурарий официально оставил должность 5 июня, на сайте полпредства УрФО его фото среди помощников полпреда Артема Жоги уже нет. Новым помощником Жоги 4 июня назначен Василий Догдаев.
Назначение Евгения Гурария в правительство ЯНАО в политэлитах обсуждается с середины апреля. в качестве приоритетной обсуждается версия, что Гурарий в новой должности может получить контроль над аппаратом губернатора ЯНАО.
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