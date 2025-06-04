04 июня 2025

Евгений Гурарий приступит к работе в правительстве ЯНАО со следующей недели. Инсайд

Экс-помощник полпреда в УрФО Гурарий едет на Ямал
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Гурарий прибудет в ЯНАО 9 июня
Евгений Гурарий прибудет в ЯНАО 9 июня
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Экс-помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий прибудет на Ямал 9 июня. По информации источников URA.RU в политических кругах, он займет должность заместителя губернатора округа.

«Евгений Гурарий оставил должность помощника полпреда по УрФО и должен приехать на Ямал 9 июня. На какую должность его назначат — точно неизвестно, предварительно он займет пост заместителя губернатора Ямала», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

Гурарий официально оставил должность 5 июня, на сайте полпредства УрФО его фото среди помощников полпреда Артема Жоги уже нет. Новым помощником Жоги 4 июня назначен Василий Догдаев.

Назначение Евгения Гурария в правительство ЯНАО в политэлитах обсуждается с середины апреля. в качестве приоритетной обсуждается версия, что Гурарий в новой должности может получить контроль над аппаратом губернатора ЯНАО.

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Экс-помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий прибудет на Ямал 9 июня. По информации источников URA.RU в политических кругах, он займет должность заместителя губернатора округа. «Евгений Гурарий оставил должность помощника полпреда по УрФО и должен приехать на Ямал 9 июня. На какую должность его назначат — точно неизвестно, предварительно он займет пост заместителя губернатора Ямала», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Гурарий официально оставил должность 5 июня, на сайте полпредства УрФО его фото среди помощников полпреда Артема Жоги уже нет. Новым помощником Жоги 4 июня назначен Василий Догдаев. Назначение Евгения Гурария в правительство ЯНАО в политэлитах обсуждается с середины апреля. в качестве приоритетной обсуждается версия, что Гурарий в новой должности может получить контроль над аппаратом губернатора ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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