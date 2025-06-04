Полпредство представило нового помощника Жоги, инсайд URA.RU подтвердился

Новым помощником Артема Жоги стал Василий Догдаев
© Служба новостей «URA.RU»
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Прежний помощник Артема Жоги уезжает на Ямал Фото:

Полпредство президента РФ в УрФО представило нового помощника полпреда Артема Жоги. Как и анонсировало URA.RU, им стал начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Василий Догдаев.

«В соответствии с распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно помощником полномочного представителя президента <…> назначен Василий Васильевич Догдаев», — говорится в посте в telegram-канале полпредства.

Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Прежний помощник Жоги — Евгений Гурарий — в ближайшее время станет замгубернатора Ямала.

Василию Догдаеву 42 года
Василию Догдаеву 42 года
Фото:

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Полпредство президента РФ в УрФО представило нового помощника полпреда Артема Жоги. Как и анонсировало URA.RU, им стал начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Василий Догдаев. «В соответствии с распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно помощником полномочного представителя президента <…> назначен Василий Васильевич Догдаев», — говорится в посте в telegram-канале полпредства. Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Прежний помощник Жоги — Евгений Гурарий — в ближайшее время станет замгубернатора Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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