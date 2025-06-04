Полпредство представило нового помощника Жоги, инсайд URA.RU подтвердился

Новым помощником Артема Жоги стал Василий Догдаев

04 июня 2025 в 16:49 Размер текста - 17 +

Прежний помощник Артема Жоги уезжает на Ямал Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпредство президента РФ в УрФО представило нового помощника полпреда Артема Жоги. Как и анонсировало URA.RU, им стал начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Василий Догдаев. «В соответствии с распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно помощником полномочного представителя президента <…> назначен Василий Васильевич Догдаев», — говорится в посте в telegram-канале полпредства. Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Прежний помощник Жоги — Евгений Гурарий — в ближайшее время станет замгубернатора Ямала. Василию Догдаеву 42 года Фото: пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпредство президента РФ в УрФО представило нового помощника полпреда Артема Жоги. Как и анонсировало URA.RU, им стал начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Василий Догдаев. «В соответствии с распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно помощником полномочного представителя президента <…> назначен Василий Васильевич Догдаев», — говорится в посте в telegram-канале полпредства. Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Прежний помощник Жоги — Евгений Гурарий — в ближайшее время станет замгубернатора Ямала.