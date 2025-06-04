Полпредство представило нового помощника Жоги, инсайд URA.RU подтвердился

Полпредство президента РФ в УрФО представило нового помощника полпреда Артема Жоги. Как и анонсировало URA.RU, им стал начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Василий Догдаев.
«В соответствии с распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно помощником полномочного представителя президента <…> назначен Василий Васильевич Догдаев», — говорится в посте в telegram-канале полпредства.
Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Прежний помощник Жоги — Евгений Гурарий — в ближайшее время станет замгубернатора Ямала.
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