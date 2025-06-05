Грандиозная карьера и трагедия любви: жизнь и творчество великого Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе исполнилось бы 90 лет 5 июня 2025

05 июня 2025 в 17:30 Размер текста - 17 +

5 июня исполняется 90 лет со дня рождения Кахи Кавсадзе Sergey Kovalev / Russian Look / Global Look Press Кахи Кавсадзе — один из самых ярких и блистательных артистов советского союза. Его харизматичный Черный Абдулла из «Белого солнца пустыни» навсегда вошел в золотой фонд советского кино, а трагический Дон Кихот и властный Иван Грозный раскрыли многогранность его таланта. Жизнь Кавсадзе казалась настоящей сказкой, но жизнь за экраном стала для артиста настоящим испытанием. 5 июня исполняется 90 лет со дня рождения Кахи Кавсадзе. URA.RU вспоминает историю артиста. Юность и детство Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси. Детство будущего артиста прошло без отца. В начале Великой Отечественной войны глава семейства Давид Кавсадзе ушел на фронт. Через год мужчина оказался в немецком концлагере. В 1944 году его освободили благодаря помощи грузинской диаспоры во Франции. После пережитого Давид переехал в Париж, но затем вернулся в СССР, где был репрессирован и сослан в Сибирь, где скончался в 1952 году. Семью содержала мать, работавшая врачом. До войны Давид руководил грузинским ансамблем песни и танца, и Кахи Кавсадзе унаследовал талант отца к музыке. Мальчик учился в музыкальной школе для одаренных детей, но из-за статуса отца как «врага народа» его исключили. После школы Кахи поступил в Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели, который окончил в 1959 году. Карьера в кино Кахи Кавсадзе в роли Абдулы в фильме «Белое солнце пустыни» РИА Новости Еще во время учебы в театральном институте Кахи Кавсадзе дебютировал в кино, сыграв роль Мурмана в фильме «Песнь Этери» в 1957 году. В том же году он появился в драме «Лично известен», получившей награду на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Прорыв в карьере артиста случился в 1969 году. Актера пригласили в культовый фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», где он сыграл главаря бандитов Черного Абдуллу. Кавсадзе сумел придать глубину злодею, показав, что тот сражается за родную землю. В дальнейшем Кахи проявил себя в разных жанрах: В музыкальной комедии «Мелодии Верийского квартала» (1973), отмеченной наградой на фестивале в Сан-Себастьяне.

В детском фильме «Приключения Лазаре» (1974), вдохновленном грузинской литературой.

В драме «Любовь с первого взгляда» (1977), где сюжет из легкой комедии перерастал в философскую драму.

В знаменитой ленте Тенгиза Абуладзе «Древо желания» (1977), получившей Ленинскую премию и итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло». Съемки кинофильма «Житие Дон Кихота и Санчо», 1985 год Анатолий Рухадзе /ТАСС/ В 80-х годах артист снялся в нескольких ключевых для карьеры ролях. В 1983 году Кахи Кавсадзе предстал в сказочном образе Водяного в фильме Наны Мчедлидзе «Белая роза бессмертия». Особое место в фильмографии Кавсадзе занимает философская притча «Житие Дон Кихота и Санчо» режиссера Резо Чхеидзе. В этой необычной экранизации, сочетающей элементы театра, балета и кукольных представлений, Кахи создал проникновенный образ рыцаря печального образа. Эта работа принесла актеру престижную награду за лучшую мужскую роль. В 1991 году Кавсадзе блестяще перевоплотился в одного из самых противоречивых правителей русской истории — Ивана Грозного в одноименной драме. Его мощная игра создала сложный образ царя, сочетающий жестокость и религиозный фанатизм с моментами человеческой слабости. В 2011 году вышел документальный фильм «А есть ли там театр?», посвященный жизни и творчеству Кахи Кавсадзе. Артист рассказал зрителям о семье, карьере и жизни. Фильм получил премию «Ника» как лучшая лента стран СНГ и Балтии. Личная жизнь Личная жизнь Кахи Кавсадзе стала историей любви, омраченной трагедией. Его единственной избранницей на всю жизнь стала Белла Мирианашвили, с которой он познакомился во время учебы в театральном институте. 22-летнний Каха остался без ума от 18-летней студентки. Вскоре после знакомства влюбленные поженились и стали жить вместе. Супруги вместе играли на сцене и снимались в кино. Например, пару можно увидеть в фильме «Мамлюк» 1958 года. Кахи Кавсадзе скончался в 81 год РИА Новости В браке родились двое детей — дочь Наника и сын Ираклий. Однако рождение второго ребенка стало переломным моментом в их жизни. На пятом месяце беременности Белла заболела пневмонией. Ради здоровья ребенка она отказалась от сильнодействующих лекарств. После родов состояние Беллы резко ухудшилось: врачи диагностировали тяжелое инфекционное поражение нервной системы. Со временем болезнь лишила ее возможности двигаться. Остаток жизни Белла провела в инвалидном кресле, не в состоянии двигать ни ногами, ни руками. Кахи до последнего боролся за здоровье супруги. Во время гастролей за границей он постоянно искал новые лекарства и методы лечения, но медицина оказалась бессильна. Несмотря на тяжелое состояние, Белла сохраняла мужество и настаивала, чтобы муж продолжал актерскую карьеру. Она ушла из жизни в 1992 году, после чего Кахи больше никогда не пытался найти новую жену, оставшись верным памяти своей единственной любви. Последние дни жизни В ноябре 2020 года Кахи Кавсадзе был госпитализирован, заразившись COVID-19. К счастью, тогда ему удалось победить болезнь, что стало огромным облегчением для его близких и многочисленных поклонников. Уже в феврале 2021 года состояние актера вновь резко ухудшилось. Его госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. На протяжении месяца 85-летний актер находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Но спасти артиста не удалось. 27 апреля 2021 года Кахи Давидович Кавсадзе скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с великим актером состоялось 1 мая. Артиста похоронили на Сабурталинском кладбище в Тбилиси, где покоится его любимая жена Белла, с которой он не смог воссоединиться при жизни, но нашел вечный покой рядом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кахи Кавсадзе — один из самых ярких и блистательных артистов советского союза. Его харизматичный Черный Абдулла из «Белого солнца пустыни» навсегда вошел в золотой фонд советского кино, а трагический Дон Кихот и властный Иван Грозный раскрыли многогранность его таланта. Жизнь Кавсадзе казалась настоящей сказкой, но жизнь за экраном стала для артиста настоящим испытанием. 5 июня исполняется 90 лет со дня рождения Кахи Кавсадзе. URA.RU вспоминает историю артиста. Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси. Детство будущего артиста прошло без отца. В начале Великой Отечественной войны глава семейства Давид Кавсадзе ушел на фронт. Через год мужчина оказался в немецком концлагере. В 1944 году его освободили благодаря помощи грузинской диаспоры во Франции. После пережитого Давид переехал в Париж, но затем вернулся в СССР, где был репрессирован и сослан в Сибирь, где скончался в 1952 году. Семью содержала мать, работавшая врачом. До войны Давид руководил грузинским ансамблем песни и танца, и Кахи Кавсадзе унаследовал талант отца к музыке. Мальчик учился в музыкальной школе для одаренных детей, но из-за статуса отца как «врага народа» его исключили. После школы Кахи поступил в Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели, который окончил в 1959 году. Еще во время учебы в театральном институте Кахи Кавсадзе дебютировал в кино, сыграв роль Мурмана в фильме «Песнь Этери» в 1957 году. В том же году он появился в драме «Лично известен», получившей награду на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Прорыв в карьере артиста случился в 1969 году. Актера пригласили в культовый фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», где он сыграл главаря бандитов Черного Абдуллу. Кавсадзе сумел придать глубину злодею, показав, что тот сражается за родную землю. В дальнейшем Кахи проявил себя в разных жанрах: В 80-х годах артист снялся в нескольких ключевых для карьеры ролях. В 1983 году Кахи Кавсадзе предстал в сказочном образе Водяного в фильме Наны Мчедлидзе «Белая роза бессмертия». Особое место в фильмографии Кавсадзе занимает философская притча «Житие Дон Кихота и Санчо» режиссера Резо Чхеидзе. В этой необычной экранизации, сочетающей элементы театра, балета и кукольных представлений, Кахи создал проникновенный образ рыцаря печального образа. Эта работа принесла актеру престижную награду за лучшую мужскую роль. В 1991 году Кавсадзе блестяще перевоплотился в одного из самых противоречивых правителей русской истории — Ивана Грозного в одноименной драме. Его мощная игра создала сложный образ царя, сочетающий жестокость и религиозный фанатизм с моментами человеческой слабости. В 2011 году вышел документальный фильм «А есть ли там театр?», посвященный жизни и творчеству Кахи Кавсадзе. Артист рассказал зрителям о семье, карьере и жизни. Фильм получил премию «Ника» как лучшая лента стран СНГ и Балтии. Личная жизнь Кахи Кавсадзе стала историей любви, омраченной трагедией. Его единственной избранницей на всю жизнь стала Белла Мирианашвили, с которой он познакомился во время учебы в театральном институте. 22-летнний Каха остался без ума от 18-летней студентки. Вскоре после знакомства влюбленные поженились и стали жить вместе. Супруги вместе играли на сцене и снимались в кино. Например, пару можно увидеть в фильме «Мамлюк» 1958 года. В браке родились двое детей — дочь Наника и сын Ираклий. Однако рождение второго ребенка стало переломным моментом в их жизни. На пятом месяце беременности Белла заболела пневмонией. Ради здоровья ребенка она отказалась от сильнодействующих лекарств. После родов состояние Беллы резко ухудшилось: врачи диагностировали тяжелое инфекционное поражение нервной системы. Со временем болезнь лишила ее возможности двигаться. Остаток жизни Белла провела в инвалидном кресле, не в состоянии двигать ни ногами, ни руками. Кахи до последнего боролся за здоровье супруги. Во время гастролей за границей он постоянно искал новые лекарства и методы лечения, но медицина оказалась бессильна. Несмотря на тяжелое состояние, Белла сохраняла мужество и настаивала, чтобы муж продолжал актерскую карьеру. Она ушла из жизни в 1992 году, после чего Кахи больше никогда не пытался найти новую жену, оставшись верным памяти своей единственной любви. В ноябре 2020 года Кахи Кавсадзе был госпитализирован, заразившись COVID-19. К счастью, тогда ему удалось победить болезнь, что стало огромным облегчением для его близких и многочисленных поклонников. Уже в феврале 2021 года состояние актера вновь резко ухудшилось. Его госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. На протяжении месяца 85-летний актер находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Но спасти артиста не удалось. 27 апреля 2021 года Кахи Давидович Кавсадзе скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с великим актером состоялось 1 мая. Артиста похоронили на Сабурталинском кладбище в Тбилиси, где покоится его любимая жена Белла, с которой он не смог воссоединиться при жизни, но нашел вечный покой рядом.