Аналитики назвали самые популярные районы Перми для покупки готовых квартир

Дзержинский район стал самым популярным для покупки квартир в Перми

06 июня 2025 в 08:48 Размер текста - 17 +

В среднем готовая квартира в Перми стоит 5,2 млн рублей Руслан Яроцкий © URA.RU В мае 2025 года на вторичном рынке Перми спросом пользовались квартиры в Дзержинском районе. Также в тройку лидеров попали Свердловский и Мотовилихинский, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «Дзержинский район лидировал по интересу ко вторичной недвижимости в Перми в мае 2025 года. На него пришлось 22,9% просмотров. В Свердловском и Мотовилихинском районах доля просмотров составила 21,5% и 17,2% соответственно», — сообщили специалисты «Яндекс Недвижимости». Уточняется, что при анализе учитывалось число просмотров на одно объявление в указанной локации. Дзержинский район стал одним из самых популярных на вторичном рынке, так как там вывели в продажу много квартир по цене ниже средней по городу. Например, можно купить «однушку» площадью 38,5 квадратных метра за 3,5 млн рублей, в то время как в Перми медианная цена квартир составляет 5,2 млн рублей. Но в среднем в Дзержинском районе квартиры стоят 6,4 млн рублей, а квадратный метр — 122 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, в каких районах чаще всего покупают квартиры в новостройках. Лидером стал Мотовилихинский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае 2025 года на вторичном рынке Перми спросом пользовались квартиры в Дзержинском районе. Также в тройку лидеров попали Свердловский и Мотовилихинский, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «Дзержинский район лидировал по интересу ко вторичной недвижимости в Перми в мае 2025 года. На него пришлось 22,9% просмотров. В Свердловском и Мотовилихинском районах доля просмотров составила 21,5% и 17,2% соответственно», — сообщили специалисты «Яндекс Недвижимости». Уточняется, что при анализе учитывалось число просмотров на одно объявление в указанной локации. Дзержинский район стал одним из самых популярных на вторичном рынке, так как там вывели в продажу много квартир по цене ниже средней по городу. Например, можно купить «однушку» площадью 38,5 квадратных метра за 3,5 млн рублей, в то время как в Перми медианная цена квартир составляет 5,2 млн рублей. Но в среднем в Дзержинском районе квартиры стоят 6,4 млн рублей, а квадратный метр — 122 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, в каких районах чаще всего покупают квартиры в новостройках. Лидером стал Мотовилихинский.