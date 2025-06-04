04 июня 2025

Названы три популярных района для покупки новостроек в Перми

Мотовилихинский район стал самым популярным для покупки новостроек в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели чаще выбирают новостройки в спальных районах
Покупатели чаще выбирают новостройки в спальных районах Фото:

В мае 2025 года в Перми самый большой спрос на новостройки был в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В мае 2025 года в Перми первичную недвижимость покупатели чаще всего рассматривали в Мотовилихинском районе. Доля просмотров здесь составляет 27,8%. Второе место занял Дзержинский район (21,4%), третье — Индустриальный район (18,6%)», — сообщили аналитики. Уточняется, что при анализе учитывалось число просмотров на одно объявление в указанной локации.

Аналитики добавили, что повышенный интерес к Мотовилихинскому району связан с появлением на рынке дешевых квартир в новых домах. Так, в жилом комплексе на улице Гашкова студию площадью 24,8 квадратных метра продают за четыре млн рублей. При этом средняя цена «квадрата» в районе — 163 тысячи рублей, а квартиры — восемь млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, на каких улицах пермяки чаще всего продают квартиры. В числе лидеров оказались локации в центре города.

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В мае 2025 года в Перми самый большой спрос на новостройки был в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости». «В мае 2025 года в Перми первичную недвижимость покупатели чаще всего рассматривали в Мотовилихинском районе. Доля просмотров здесь составляет 27,8%. Второе место занял Дзержинский район (21,4%), третье — Индустриальный район (18,6%)», — сообщили аналитики. Уточняется, что при анализе учитывалось число просмотров на одно объявление в указанной локации. Аналитики добавили, что повышенный интерес к Мотовилихинскому району связан с появлением на рынке дешевых квартир в новых домах. Так, в жилом комплексе на улице Гашкова студию площадью 24,8 квадратных метра продают за четыре млн рублей. При этом средняя цена «квадрата» в районе — 163 тысячи рублей, а квартиры — восемь млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, на каких улицах пермяки чаще всего продают квартиры. В числе лидеров оказались локации в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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