В мае 2025 года в Перми самый большой спрос на новостройки был в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В мае 2025 года в Перми первичную недвижимость покупатели чаще всего рассматривали в Мотовилихинском районе. Доля просмотров здесь составляет 27,8%. Второе место занял Дзержинский район (21,4%), третье — Индустриальный район (18,6%)», — сообщили аналитики. Уточняется, что при анализе учитывалось число просмотров на одно объявление в указанной локации.
Аналитики добавили, что повышенный интерес к Мотовилихинскому району связан с появлением на рынке дешевых квартир в новых домах. Так, в жилом комплексе на улице Гашкова студию площадью 24,8 квадратных метра продают за четыре млн рублей. При этом средняя цена «квадрата» в районе — 163 тысячи рублей, а квартиры — восемь млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, на каких улицах пермяки чаще всего продают квартиры. В числе лидеров оказались локации в центре города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!