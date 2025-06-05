Челябинца, причастного к атаке БПЛА на российские аэродромы, объявили в розыск

Челябинца, причастного к атаке БПЛА на Сибирь, объявили в розыск

05 июня 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

Артема Тимофеева объявили в розыск База федерального розыска МВД РФ новость из сюжета На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ Челябинца Артема Тимофеева, причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям, объявили в розыск. Информация появилась в базе данных федерального розыска МВД. В карточке указано, что Тимофеева разыскивают по статье УК. Сама статья не называется, но следствие возбудило по факту атаки дело о теракте. Местоположение Тимофеева пока неизвестно. За неделю до атаки БПЛА он вместе с женой Екатериной скрылся из Челябинска. Вероятно, они пересекли границу РФ с Казахстаном на автомобиле. В Кремле заявили, что для все будет сделано для раскрытия преступления. Новость по теме Муж ведьмы и экс-диджей из Донецка: что известно о Тимофееве и других причастных к ударам по аэродромам России На Тимофеева вышли сразу после атаки БПЛА. Фуры, на которых перевозились дроны, выехали из Челябинска и проехали полстраны. Предварительно, на складе в Челябинске осуществлялась их погрузка. Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинца Артема Тимофеева, причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям, объявили в розыск. Информация появилась в базе данных федерального розыска МВД. В карточке указано, что Тимофеева разыскивают по статье УК. Сама статья не называется, но следствие возбудило по факту атаки дело о теракте. Местоположение Тимофеева пока неизвестно. За неделю до атаки БПЛА он вместе с женой Екатериной скрылся из Челябинска. Вероятно, они пересекли границу РФ с Казахстаном на автомобиле. В Кремле заявили, что для все будет сделано для раскрытия преступления. На Тимофеева вышли сразу после атаки БПЛА. Фуры, на которых перевозились дроны, выехали из Челябинска и проехали полстраны. Предварительно, на складе в Челябинске осуществлялась их погрузка. Следователи буквально разобрали склад по кусочкам.