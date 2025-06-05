Челябинца, причастного к атаке БПЛА на российские аэродромы, объявили в розыск

Челябинца Артема Тимофеева, причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям, объявили в розыск. Информация появилась в базе данных федерального розыска МВД.
В карточке указано, что Тимофеева разыскивают по статье УК. Сама статья не называется, но следствие возбудило по факту атаки дело о теракте.
Местоположение Тимофеева пока неизвестно. За неделю до атаки БПЛА он вместе с женой Екатериной скрылся из Челябинска. Вероятно, они пересекли границу РФ с Казахстаном на автомобиле. В Кремле заявили, что для все будет сделано для раскрытия преступления.
На Тимофеева вышли сразу после атаки БПЛА. Фуры, на которых перевозились дроны, выехали из Челябинска и проехали полстраны. Предварительно, на складе в Челябинске осуществлялась их погрузка. Следователи буквально разобрали склад по кусочкам.
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