Челябинца, причастного к атаке БПЛА на российские аэродромы, объявили в розыск

Челябинца, причастного к атаке БПЛА на Сибирь, объявили в розыск
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Артема Тимофеева объявили в розыск
Артема Тимофеева объявили в розыск
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

Челябинца Артема Тимофеева, причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям, объявили в розыск. Информация появилась в базе данных федерального розыска МВД.

В карточке указано, что Тимофеева разыскивают по статье УК. Сама статья не называется, но следствие возбудило по факту атаки дело о теракте.

Местоположение Тимофеева пока неизвестно. За неделю до атаки БПЛА он вместе с женой Екатериной скрылся из Челябинска. Вероятно, они пересекли границу РФ с Казахстаном на автомобиле. В Кремле заявили, что для все будет сделано для раскрытия преступления.

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На Тимофеева вышли сразу после атаки БПЛА. Фуры, на которых перевозились дроны, выехали из Челябинска и проехали полстраны. Предварительно, на складе в Челябинске осуществлялась их погрузка. Следователи буквально разобрали склад по кусочкам.

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Челябинца Артема Тимофеева, причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям, объявили в розыск. Информация появилась в базе данных федерального розыска МВД. В карточке указано, что Тимофеева разыскивают по статье УК. Сама статья не называется, но следствие возбудило по факту атаки дело о теракте. Местоположение Тимофеева пока неизвестно. За неделю до атаки БПЛА он вместе с женой Екатериной скрылся из Челябинска. Вероятно, они пересекли границу РФ с Казахстаном на автомобиле. В Кремле заявили, что для все будет сделано для раскрытия преступления. На Тимофеева вышли сразу после атаки БПЛА. Фуры, на которых перевозились дроны, выехали из Челябинска и проехали полстраны. Предварительно, на складе в Челябинске осуществлялась их погрузка. Следователи буквально разобрали склад по кусочкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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