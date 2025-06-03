Муж ведьмы и экс-диджей из Донецка: что известно о Тимофееве и других причастных к ударам по аэродромам России

В России объявили в розыск 37-летнего челябинца Артема Тимофеева, он проходит подозреваемым в деле о массированной атаке дронов на военные аэродромы России 1 июня. Мужчина арендовал склады для сборки украинских БПЛА и владел грузовыми автомобилями. Потенциально, именно на его фурах дроны отправились в Мурманскую и Иркутскую области. По предварительной информации, из страны вместе со своей супругой мужчина сбежал за несколько дней до случившегося.
Кроме того, в Мурманске задержали водителя грузовика, из которого 1 июня также вылетели беспилотники. Что известно обо всех подозреваемых на данный момент — в материале URA.RU.
Почему подозревают именно Тимофеева
В связи с атакой БПЛА на военный аэродром в Иркутской области 37-летнего Артема Тимофеева объявили в розыск. Власти Усть-Кута (Иркутская область) со ссылкой на правоохранителей разместили в соцсетях ориентировку на мужчину, однако через два часа посты были удалены.
В рамках расследования фамилия Тимофеева упоминалась в показаниях ряда дальнобойщиков, из транспортных средств которых запускались беспилотники. По словам одного из них — 55-летнего уроженца Челябинска — автомобиль, на котором он перевозил, как ему объяснили, комплектующие для сборных домов, находился в собственности Артема. Водитель уточнил, что в пути ему регулярно поступали инструкции относительно мест остановок, и последняя из них была совершена в непосредственной близости от аэродрома Белая в Иркутской области.
Побег из страны
В Челябинске журналисты обнаружили квартиру, которую снимал подозреваемый. Мужчина проживал на 17 этаже жилого дома, введенного в эксплуатацию в 2019 году. Нынешний квартиросъемщик по фото опознал Артема Тимофеева. Он отметил, что последний раз видел мужчину неделю назад. Предварительно, мужчина пустился в бега.
Однако, прежде, чем покинуть страну, подозреваемый опубликовал в социальных сетях фотографии с несколькими дорогостоящими часами. Мужчина показал их в чате для ценителей роскоши. Стоимость аксессуаров оценивалась в миллион рублей. Одни из них — лимитированная версия по серии фильмов «Звездным войнам» — стоят приблизительно 220-600 тысяч рублей. Вторые часы фирмы Penerai, выпущенные ограниченным тиражом, оценивают в 560 тысяч рублей.
Биография Тимофеева
Артем Тимофеев родился 8 декабря 1987 года в Донецке, однако некоторые telegram-каналы сообщают, что место его рождения — Житомир. Ранее он проживал в Киеве, а после начала украинского конфликта перебрался в Миасс Челябинской области, где обосновался у родственников. Они помогли мужчине и его жене получить российское гражданство. В октябре 2024 года Тимофеев зарегистрировал ИП в Челябинске, специализирующееся на грузовых перевозках. В перечень предоставляемых его компанией услуг входили транспортные перевозки, а в распоряжении находились четыре грузовых автомобиля.
До переезда в РФ Артем Тимофеев был диджеем в музыкальном коллективе Dastishfantastish, близко общался с украинскими артистами, был совладельцем местного бренда одежды и принимал активное участие в событиях Евромайдана, передает «Лента.ру». Также в 2014 году он разместил в соцсетях пост с поддержкой госпереворота на Украине. Согласно информации, размещенной на его странице в соцсети «ВКонтакте», последний раз мужчина был онлайн два дня назад.
У Артема есть двоюродный брат Виктор, который работает в магазине спецтехники. Однако, по словам родственника, они не общаются уже около полутора лет. Отец Тимофеева, Игорь, владеет предприятием по производству муки «Офкор» в Челябинской области. Известно, что Артем сменил отчество, а его отец кратко подтвердил родство, но отметил, что его семья не занимается грузоперевозками, передает telegram-канал Ural Mash.
Что известно о жене Тимофеева
Супруга Тимофеева, Екатерина, известна как писательница. Под псевдонимом Екатерина Гато она писала эротическую литературу. На ее профессиональном счету два романа: «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили». Себя она охарактеризовывает как ведьму. Также известно, что она помогала мужу в его проекте Dastishfantastish, была стилистом и делала татуировки. Кроме того, в соцсетях женщина описывает себя, как крайне трудолюбивого человека, который «пахал, как конь» что в Киеве, что на Урале. Также сообщается, что у супругов остался сын на Украине.
Задержание других подозреваемых: Мурманская область
В Мурманской области задержан водитель грузового автомобиля, который, предположительно, не знал о том, что перевозил беспилотники, передает telegram-канал Baza. Его фура остановилась около заправки на въезде в Мурманск, после этого из грузовика начали вылетать дроны. Кроме него были задержаны и другие предполагаемые участники инцидента, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве пока не раскрывают количество и личности задержанных.
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