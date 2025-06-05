Черепаха живет в пруду уже около недели Владимир Жабриков © URA.RU

В пруду в микрорайоне Парковом в Перми оставили черепаху. По словам местных жителей, такое происходит не впервые. Фото они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Обращались 28 мая в ПермГорЛес с тем, что кто-то в очередной раз выкинул черепаху в пруд „Золотые пески“ на Парковом. Результата никакого. Фото 2 июня — черепаха так и живет в пруду», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в МКУ «Пермское городское лесничество». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края все чаще замечают лосей. Они начали выходить к людям во время сезона миграции.

Черепаха прожила в пруду уже около недели telegram-канал «ЧП Пермь»