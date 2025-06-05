Черепаха поселилась в пермском пруду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Черепаха живет в пруду уже около недели
Черепаха живет в пруду уже около недели

В пруду в микрорайоне Парковом в Перми оставили черепаху. По словам местных жителей, такое происходит не впервые. Фото они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Обращались 28 мая в ПермГорЛес с тем, что кто-то в очередной раз выкинул черепаху в пруд „Золотые пески“ на Парковом. Результата никакого. Фото 2 июня — черепаха так и живет в пруду», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в МКУ «Пермское городское лесничество». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края все чаще замечают лосей. Они начали выходить к людям во время сезона миграции.

Черепаха прожила в пруду уже около недели
Черепаха прожила в пруду уже около недели

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В пруду в микрорайоне Парковом в Перми оставили черепаху. По словам местных жителей, такое происходит не впервые. Фото они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Обращались 28 мая в ПермГорЛес с тем, что кто-то в очередной раз выкинул черепаху в пруд „Золотые пески“ на Парковом. Результата никакого. Фото 2 июня — черепаха так и живет в пруду», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в МКУ «Пермское городское лесничество». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края все чаще замечают лосей. Они начали выходить к людям во время сезона миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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