Черепаха живет в пруду уже около недели
В пруду в микрорайоне Парковом в Перми оставили черепаху. По словам местных жителей, такое происходит не впервые. Фото они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Обращались 28 мая в ПермГорЛес с тем, что кто-то в очередной раз выкинул черепаху в пруд „Золотые пески“ на Парковом. Результата никакого. Фото 2 июня — черепаха так и живет в пруду», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в МКУ «Пермское городское лесничество». Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края все чаще замечают лосей. Они начали выходить к людям во время сезона миграции.
Черепаха прожила в пруду уже около недели
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