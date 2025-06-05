Творчество курганских политиков: стихи, игра на баяне и сборка конструкторов

Курганские политики сочиняют стихи и играют на баянах

05 июня 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Курганские политики раскрыли свои творческие увлечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Тайная жизнь курганской элиты Среди курганских депутатов и чиновников немало творческих людей. Кто-то поет, кто-то читает стихи, кто-то собирает конструкторы или играет на музыкальных инструментах. Подробнее о том, чем занимаются представители власти в свободное время — в материале URA.RU. Стихи и экзотика на подоконнике Вице-губернатор Андрей Алексеев, как говорят источники URA.RU — ценитель технического и растительного творчества. Он собирает конструкторы, масштабные модели, а также выращивает редкие растения: хурму, мушмулу, маракую, авокадо, манго и даже апельсины. Сейчас Алексеев мечтает вырастить хвойный бонсай из обычной шишки. Депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков известен своей любовью к русской классике. Он знает наизусть стихи Сергея Есенина — и делает это с настоящим артистизмом в своих соцсетях. С поддержкой Ильтякова в Кургане был открыт памятник поэту, а сам депутат говорит, что часто обращается к стихам в поисках вдохновения. Коллекционер, художник и ценитель искусства — сенатор Сергей Муратов Сенатор Совета Федерации Сергей Муратов известен в регионе как коллекционер мотоциклов, но также является ценителем живописи. Он не только собирает картины известных художников, но и сам пробовал рисовать. «Когда начал сам писать, иначе стал смотреть на Айвазовского, Левитана, Шишкина», — делится Муратов с журналистом агентства. В его коллекции — уникальные работы курганских художников, в том числе Сергея Мальцева. Директор департамента образования Кочеров известен как поклонник туризма: предпочитает проводить отпуск в палатках, поднимался на Эльбрус и Народную, увлекается фотографией. Детский омбудсмен Курганской области Марина Самойлова, по информации источников в правительстве, не расстается с гитарой и отлично играет на струнном инструменте. Поэзия и театральные постановки Максим Пивоваров, экс-депутат гордумы и ныне кандидат в облдуму, активно занимается творчеством: «Я пишу стихи, читаю стихи, Есенина читаю наизусть, мероприятия режиссирую — я режиссер театрализованных представлений и праздников», — отметил он в разговоре с URA.RU. Известно, что Пивоваров также ведет мероприятия, свадьбы и юбилеи, а на международной выставке-форуме «Россия» в 2023 году на ВДНХ встречал гостей в русском народном костюме. Бывший депутат и экс-претендент в мэры Кургана Яков Сидоров рассказал журналисту URA.RU, что с юности увлекается музыкой. «На баяне учился играть в музыкальной школе 4 года, год не доучился. На гитаре исключительно для себя играю», — рассказал он URA.RU. Сидоров до сих пор берет инструмент в руки для хорошего настроения. Музыка — для души и компании Среди бывших и нынешних чиновников немало людей, связанных с музыкой профессионально. Владимир Бабин, экс-начальник управления культуры Курганской области, учился в музыкальном училище и много лет преподавал игру на баяне, а также руководил театрально-концертным объединением региона. Он профессиональный баянист. Кроме того, одна из творческих традиций связана с бывшим губернатором Олегом Богомоловым. Более 10 лет в Курганской области проходил фестиваль авторской песни «Бардовские костры», где Богомолов сам выступал с гитарой у костра вместе с бардами и гостями. На фестиваль приезжали люди со всей России — несмотря на погоду, многие жили в палатках и ждали встречи с певцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди курганских депутатов и чиновников немало творческих людей. Кто-то поет, кто-то читает стихи, кто-то собирает конструкторы или играет на музыкальных инструментах. Подробнее о том, чем занимаются представители власти в свободное время — в материале URA.RU. Стихи и экзотика на подоконнике Вице-губернатор Андрей Алексеев, как говорят источники URA.RU — ценитель технического и растительного творчества. Он собирает конструкторы, масштабные модели, а также выращивает редкие растения: хурму, мушмулу, маракую, авокадо, манго и даже апельсины. Сейчас Алексеев мечтает вырастить хвойный бонсай из обычной шишки. Депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков известен своей любовью к русской классике. Он знает наизусть стихи Сергея Есенина — и делает это с настоящим артистизмом в своих соцсетях. С поддержкой Ильтякова в Кургане был открыт памятник поэту, а сам депутат говорит, что часто обращается к стихам в поисках вдохновения. Коллекционер, художник и ценитель искусства — сенатор Сергей Муратов Сенатор Совета Федерации Сергей Муратов известен в регионе как коллекционер мотоциклов, но также является ценителем живописи. Он не только собирает картины известных художников, но и сам пробовал рисовать. «Когда начал сам писать, иначе стал смотреть на Айвазовского, Левитана, Шишкина», — делится Муратов с журналистом агентства. В его коллекции — уникальные работы курганских художников, в том числе Сергея Мальцева. Директор департамента образования Кочеров известен как поклонник туризма: предпочитает проводить отпуск в палатках, поднимался на Эльбрус и Народную, увлекается фотографией. Детский омбудсмен Курганской области Марина Самойлова, по информации источников в правительстве, не расстается с гитарой и отлично играет на струнном инструменте. Поэзия и театральные постановки Максим Пивоваров, экс-депутат гордумы и ныне кандидат в облдуму, активно занимается творчеством: «Я пишу стихи, читаю стихи, Есенина читаю наизусть, мероприятия режиссирую — я режиссер театрализованных представлений и праздников», — отметил он в разговоре с URA.RU. Известно, что Пивоваров также ведет мероприятия, свадьбы и юбилеи, а на международной выставке-форуме «Россия» в 2023 году на ВДНХ встречал гостей в русском народном костюме. Бывший депутат и экс-претендент в мэры Кургана Яков Сидоров рассказал журналисту URA.RU, что с юности увлекается музыкой. «На баяне учился играть в музыкальной школе 4 года, год не доучился. На гитаре исключительно для себя играю», — рассказал он URA.RU. Сидоров до сих пор берет инструмент в руки для хорошего настроения. Музыка — для души и компании Среди бывших и нынешних чиновников немало людей, связанных с музыкой профессионально. Владимир Бабин, экс-начальник управления культуры Курганской области, учился в музыкальном училище и много лет преподавал игру на баяне, а также руководил театрально-концертным объединением региона. Он профессиональный баянист. Кроме того, одна из творческих традиций связана с бывшим губернатором Олегом Богомоловым. Более 10 лет в Курганской области проходил фестиваль авторской песни «Бардовские костры», где Богомолов сам выступал с гитарой у костра вместе с бардами и гостями. На фестиваль приезжали люди со всей России — несмотря на погоду, многие жили в палатках и ждали встречи с певцами.