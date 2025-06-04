04 июня 2025

Жители ХМАО передают личное оружие бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО передали на фронт почти сто единиц личного оружия
Жители ХМАО передали на фронт почти сто единиц личного оружия

В Югре владельцы личного оружия передают свой арсенал бойцам спецоперации. С начала года на фронт отправлено почти сто единиц такого снаряжения.

«Через сервис подачи уведомлений о добровольной передаче оружия в район проведения специальной военной операции на официальном сайте Росгвардии было рассмотрено более 100 обращений югорчан. Жителями автономного округа на линию боевого соприкосновения передана 91 единица оружия», — сообщает пресс-служба Росгвардии по ХМАО-Югре. Уточняется, что на личном приеме добровольно передано еще более 60 единиц оружия.

В ХМАО ведется работа и по изъятию оружия за нарушения правил оборота. С начала года реквизировано более четырехсот единиц. В ходе рейдов силовики также выявили факты незаконного хранения трех единиц оружия, более 300 штук патронов и самодельные предметы для производства выстрела. Возбуждены уголовные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.

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В Югре владельцы личного оружия передают свой арсенал бойцам спецоперации. С начала года на фронт отправлено почти сто единиц такого снаряжения. «Через сервис подачи уведомлений о добровольной передаче оружия в район проведения специальной военной операции на официальном сайте Росгвардии было рассмотрено более 100 обращений югорчан. Жителями автономного округа на линию боевого соприкосновения передана 91 единица оружия», — сообщает пресс-служба Росгвардии по ХМАО-Югре. Уточняется, что на личном приеме добровольно передано еще более 60 единиц оружия. В ХМАО ведется работа и по изъятию оружия за нарушения правил оборота. С начала года реквизировано более четырехсот единиц. В ходе рейдов силовики также выявили факты незаконного хранения трех единиц оружия, более 300 штук патронов и самодельные предметы для производства выстрела. Возбуждены уголовные дела. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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