Жители ХМАО передают личное оружие бойцам СВО

В Югре владельцы личного оружия передают свой арсенал бойцам спецоперации. С начала года на фронт отправлено почти сто единиц такого снаряжения.
«Через сервис подачи уведомлений о добровольной передаче оружия в район проведения специальной военной операции на официальном сайте Росгвардии было рассмотрено более 100 обращений югорчан. Жителями автономного округа на линию боевого соприкосновения передана 91 единица оружия», — сообщает пресс-служба Росгвардии по ХМАО-Югре. Уточняется, что на личном приеме добровольно передано еще более 60 единиц оружия.
В ХМАО ведется работа и по изъятию оружия за нарушения правил оборота. С начала года реквизировано более четырехсот единиц. В ходе рейдов силовики также выявили факты незаконного хранения трех единиц оружия, более 300 штук патронов и самодельные предметы для производства выстрела. Возбуждены уголовные дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.
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