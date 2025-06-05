Украинским семьям придется доказывать, что их родственники умерли в ходе конфликта

Верховная Рада Украины приняла поправки, согласно которым пропавшие без вести в ходе конфликта могут быть признаны погибшими через два года после его окончания с обязательным подтверждением в суд. Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
«Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий», — указано в документе. Указывается, что в зависимости от конкретных обстоятельств суд вправе признать человека умершим и до истечения стандартного срока, однако не ранее чем по прошествии шести месяцев с момента событий, создающих угрозу для жизни либо дающих основания полагать, что гибель наступила.
Закон принят на фоне предложения России передать Украине 6 тысяч тел погибших военных, о чем сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Передача запланирована на следующую неделю. По закону Украины, родственники погибших имеют право на компенсацию в 15 миллионов гривен (около 28 миллионов рублей), что может обойтись бюджету в 90 миллиардов гривен (более 170 миллиардов рублей).
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