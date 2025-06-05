В Шадринске отремонтируют детсад за 30 миллионов рублей. Фото

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Детсад в Шадринске отремонтируют к 15 ноября
Детсад в Шадринске отремонтируют к 15 ноября Фото:

Глава города Кургана Антон Мокан провел выездное совещание на территории детского сада №2 «Родничок», где идет капитальный ремонт. Общая стоимость контракта превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.

«Контрактом предусмотрели замену окон, дверей и всех коммуникаций: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, последующую полную отделку помещений. Общая стоимость работ — свыше 30 млн рублей», — пишет ведомство.

Согласно графику, подрядная организация «Газстройсервис» приступила к работам в апреле текущего года. На данный момент завершены демонтажные работы и полностью выполнена разводка электросетей. Срок окончания ремонта установлен на 15 ноября.

Образовательный процесс в связи с ремонтом не приостановлен: все воспитанники детского сада обеспечены местами в других корпусах учреждения. В администрации отмечают, что проведение капитального ремонта не создало неудобств для семей и педагогов, а завершение работ позволит значительно повысить качество условий для дошкольного образования в микрорайоне.

Ранее в Кургане также стартовали масштабные работы по ремонту. Отремонтировали улицу Малинникова в Заозерном.

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Глава города Кургана Антон Мокан провел выездное совещание на территории детского сада №2 «Родничок», где идет капитальный ремонт. Общая стоимость контракта превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале. «Контрактом предусмотрели замену окон, дверей и всех коммуникаций: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, последующую полную отделку помещений. Общая стоимость работ — свыше 30 млн рублей», — пишет ведомство. Согласно графику, подрядная организация «Газстройсервис» приступила к работам в апреле текущего года. На данный момент завершены демонтажные работы и полностью выполнена разводка электросетей. Срок окончания ремонта установлен на 15 ноября. Образовательный процесс в связи с ремонтом не приостановлен: все воспитанники детского сада обеспечены местами в других корпусах учреждения. В администрации отмечают, что проведение капитального ремонта не создало неудобств для семей и педагогов, а завершение работ позволит значительно повысить качество условий для дошкольного образования в микрорайоне. Ранее в Кургане также стартовали масштабные работы по ремонту. Отремонтировали улицу Малинникова в Заозерном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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