Полиция и СК проверили челябинский рынок, закрытый из-за нелегальных мигрантов. Видео

05 июня 2025 в 19:09 Размер текста - 17 +

СК Челябинской области провели рейд на фермерском рынке в Кременкуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет и полиция Челябинской области провели проверку оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, ранее закрытого из-за нарушений. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по региону, проверка была инициирована сообщениями о возможном возобновлении там незаконной торговли. «В Челябинской области следователем регионального СКР проверяется информация о незаконной торговле на оптово-розничном рынке в поселке Кремекуль. Следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону осуществлен выезд на территорию, где установлено, что бывший фермерский рынок не функционирует», — отметили в пресс-службе ведомства. Правоохранители провели осмотр грузовых автомобилей и проверили документацию на перевозимые товары. Кроме того, выяснили законность пребывания водителей на территории РФ, а также соблюдение ими миграционного законодательства. В соцсетях Кременкуля несколько дней обсуждают появление новой фирмы, зарегистрированной в поселке. Речь идет об ООО «Объединение аграриев „Святая Русь“». Компания зарегистрирована 13 мая. Директор и учредитель Андрей Патраков. В поселке уверены, что именно эта фирма собирается возобновить работу рынка. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ будет опубликован после получения. Ранее URA.RU также сообщало, что по иску прокурора суд приостановил работу оптово-розничного рынка в Кременкуле, где торгуют преимущественно мигранты. Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет и полиция Челябинской области провели проверку оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, ранее закрытого из-за нарушений. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по региону, проверка была инициирована сообщениями о возможном возобновлении там незаконной торговли. «В Челябинской области следователем регионального СКР проверяется информация о незаконной торговле на оптово-розничном рынке в поселке Кремекуль. Следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону осуществлен выезд на территорию, где установлено, что бывший фермерский рынок не функционирует», — отметили в пресс-службе ведомства. Правоохранители провели осмотр грузовых автомобилей и проверили документацию на перевозимые товары. Кроме того, выяснили законность пребывания водителей на территории РФ, а также соблюдение ими миграционного законодательства. В соцсетях Кременкуля несколько дней обсуждают появление новой фирмы, зарегистрированной в поселке. Речь идет об ООО «Объединение аграриев „Святая Русь“». Компания зарегистрирована 13 мая. Директор и учредитель Андрей Патраков. В поселке уверены, что именно эта фирма собирается возобновить работу рынка. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ будет опубликован после получения. Ранее URA.RU также сообщало, что по иску прокурора суд приостановил работу оптово-розничного рынка в Кременкуле, где торгуют преимущественно мигранты. Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности.