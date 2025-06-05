Полиция и СК проверили челябинский рынок, закрытый из-за нелегальных мигрантов. Видео

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Учения ФСБ. Челябинск, ск рф, следственный комитет
СК Челябинской области провели рейд на фермерском рынке в Кременкуле Фото:

Следственный комитет и полиция Челябинской области провели проверку оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, ранее закрытого из-за нарушений. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по региону, проверка была инициирована сообщениями о возможном возобновлении там незаконной торговли.

«В Челябинской области следователем регионального СКР проверяется информация о незаконной торговле на оптово-розничном рынке в поселке Кремекуль. Следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону осуществлен выезд на территорию, где установлено, что бывший фермерский рынок не функционирует», — отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители провели осмотр грузовых автомобилей и проверили документацию на перевозимые товары. Кроме того, выяснили законность пребывания водителей на территории РФ, а также соблюдение ими миграционного законодательства.

В соцсетях Кременкуля несколько дней обсуждают появление новой фирмы, зарегистрированной в поселке. Речь идет об ООО «Объединение аграриев „Святая Русь“». Компания зарегистрирована 13 мая. Директор и учредитель Андрей Патраков. В поселке уверены, что именно эта фирма собирается возобновить работу рынка. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее URA.RU также сообщало, что по иску прокурора суд приостановил работу оптово-розничного рынка в Кременкуле, где торгуют преимущественно мигранты. Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности.

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Следственный комитет и полиция Челябинской области провели проверку оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, ранее закрытого из-за нарушений. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по региону, проверка была инициирована сообщениями о возможном возобновлении там незаконной торговли. «В Челябинской области следователем регионального СКР проверяется информация о незаконной торговле на оптово-розничном рынке в поселке Кремекуль. Следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону осуществлен выезд на территорию, где установлено, что бывший фермерский рынок не функционирует», — отметили в пресс-службе ведомства. Правоохранители провели осмотр грузовых автомобилей и проверили документацию на перевозимые товары. Кроме того, выяснили законность пребывания водителей на территории РФ, а также соблюдение ими миграционного законодательства. В соцсетях Кременкуля несколько дней обсуждают появление новой фирмы, зарегистрированной в поселке. Речь идет об ООО «Объединение аграриев „Святая Русь“». Компания зарегистрирована 13 мая. Директор и учредитель Андрей Патраков. В поселке уверены, что именно эта фирма собирается возобновить работу рынка. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ будет опубликован после получения. Ранее URA.RU также сообщало, что по иску прокурора суд приостановил работу оптово-розничного рынка в Кременкуле, где торгуют преимущественно мигранты. Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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