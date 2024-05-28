28 мая 2024

Прокуратура приостановила работу главного мигрантского рынка Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу рынка приостановили до устранения нарушений
Работу рынка приостановили до устранения нарушений Фото:

Прокуратура Сосновского района (Челябинская область) приостановила работу крупного оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, где торгуют преимущественно мигранты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка помогла выявить серию нарушений.

«По иску прокурора суд приостановил деятельность оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль. Проверку прокуратура Сосновского района провела по обращениям граждан», — отметили в надзорном ведомстве.

Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности.

Прокурор направил в суд иск о признании деятельности индивидуальных предпринимателей по организации рынка незаконной. Работу прокуратура потребовала приостановить до получения соответствующего разрешения органа местного самоуправления, паспорта и устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Суд согласился, но решение в законную силу пока не вступило.

Работу рынка полиция пресекла в ноябре 2023 года. Тогда же прокуратура потребовала привлечь собственника объекта к административной ответственности. Нарушением стало строительство без разрешений. Владельца рынка Ривожидина Махмадова силовики задержали, но санкцию на арест его суд не выдал. Работой рынка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Махмадова обвинили в незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Скандал начал разворачиваться после многочисленных жалоб жителей. Их возмутила работа объекта: фуры портили дороги, сотрудники приставали к детям. Изначально рынок располагался на улице Братьев Кашириных, а затем переехал: сначала на Новоградский проспект рядом с микрорайоном «Парковый Премиум», — после — в пригородный поселок Кременкуль.

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Прокуратура Сосновского района (Челябинская область) приостановила работу крупного оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, где торгуют преимущественно мигранты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка помогла выявить серию нарушений. «По иску прокурора суд приостановил деятельность оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль. Проверку прокуратура Сосновского района провела по обращениям граждан», — отметили в надзорном ведомстве. Рынок работал без разрешений, в здании административно-бытового корпуса нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовал разработанный и утвержденный паспорт безопасности. Прокурор направил в суд иск о признании деятельности индивидуальных предпринимателей по организации рынка незаконной. Работу прокуратура потребовала приостановить до получения соответствующего разрешения органа местного самоуправления, паспорта и устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Суд согласился, но решение в законную силу пока не вступило. Работу рынка полиция пресекла в ноябре 2023 года. Тогда же прокуратура потребовала привлечь собственника объекта к административной ответственности. Нарушением стало строительство без разрешений. Владельца рынка Ривожидина Махмадова силовики задержали, но санкцию на арест его суд не выдал. Работой рынка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Махмадова обвинили в незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Скандал начал разворачиваться после многочисленных жалоб жителей. Их возмутила работа объекта: фуры портили дороги, сотрудники приставали к детям. Изначально рынок располагался на улице Братьев Кашириных, а затем переехал: сначала на Новоградский проспект рядом с микрорайоном «Парковый Премиум», — после — в пригородный поселок Кременкуль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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