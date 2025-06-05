«Коммерсант»: Mercedes, на котором в Москве похитили Щепихина, мелькал среди людей Кадырова

Шестеро задержанных за похищение бизнес-коуча Арега Щепихина в Москве передвигались на Mercedes, который часто использовался для сопровождения лиц из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, черный Mercedes с номерами серии АМР, на котором увезли Щепихина с Ярославского вокзала вечером 3 июня, часто использовался для сопровождения лиц из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Автомобиль имел официальные номера и разрешение на спецсигналы. На допросе задержанные заявили, что отпустили Щепихина, не причинив ему вреда.
Инцидент произошел после публикации Щепихиным видеороликов с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев назвал действия силовиков «задержанием», а не похищением, утверждая, что они «спасли Щепихину жизнь» от возмущенных верующих. В отношении блогера начата проверка по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Шестеро задержанных отпущены, а их действия расследуются по статьям о похищении человека и превышении полномочий.
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